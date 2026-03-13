Trang GoAbroad gọi Việt Nam là ‘giấc mơ’: Hé lộ 'bí mật' ít biết với người nước ngoài

Bạn có thường xuyên thấy mình đứng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc, mơ mộng về những chuyến phiêu lưu ở nước ngoài và khám phá những vùng đất mới hay không? Thoát khỏi công việc lặp đi lặp lại từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều là ước mơ của nhiều người trong chúng ta, và ngày càng có nhiều người biến ước mơ đó thành hiện thực.

Chi phí sinh hoạt thấp là một trong những yếu tố thu hút lớn nhất khiến nhiều người muốn chuyển đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh minh họa

Du lịch không nhất thiết phải tốn kém. Có rất nhiều quốc gia giá cả phải chăng để có thể sinh sống và làm việc, thậm chí có thể kết hợp du lịch, mà vẫn nhận được nhiều giá trị hơn cho số tiền bỏ ra. Trang GoAbroad đã đưa ra danh sách 10 quốc gia tốt nhất và rẻ nhất để sinh sống:

Việt Nam Costa Rica Bulgaria Mexico Nam Phi Trung Quốc Hàn Quốc Thái Lan Peru Ba Lan

GoAbroad nhận định, đối với những người nước ngoài muốn sống và làm việc ở một nơi xa lạ nhưng không muốn trả quá nhiều tiền, Việt Nam là giấc mơ của bất kỳ du khách tiết kiệm nào. Đây là một trong những quốc gia tốt nhất và rẻ nhất để sinh sống đối với người nước ngoài.

Mặc dù Việt Nam vẫn còn là một "bí mật" ít người biết đến khi nói đến các quốc gia giá rẻ để sinh sống và du lịch, nhưng nơi đây có rất nhiều điều để xem và làm.

Việt Nam có những phong cảnh tuyệt đẹp để khám phá, ẩm thực địa phương ngon tuyệt cho những người sành ăn và cũng là một điểm đến du lịch mạo hiểm.

Hầu hết các công việc sẽ tập trung ở những thành phố lớn của Việt nam là thủ đô Hà Nội ở miền Bắc, Đà Nẵng ở miền Trung, và thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam. Công việc phổ biến nhất đối với người nước ngoài tại Việt Nam là dạy tiếng Anh. Có rất nhiều cơ hội việc làm cho giáo viên tiếng Anh, với mức lương trung bình hàng tháng dao động từ 1.100 đến 1.700 USD, cao hơn so với nhiều nước láng giềng.

Theo GoAbroad, cũng như hầu hết các quốc gia khác, chi phí sinh hoạt ở Việt Nam phụ thuộc vào thành phố hoặc khu vực mà người nước ngoài chọn sinh sống. Các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dĩ nhiên đắt đỏ hơn ở vùng nông thôn, nhưng mức thu nhập cũng cao hơn.

Một căn hộ nhỏ có thể thuê với giá khoảng 250 USD/tháng, trong khi chi phí ăn uống bên ngoài khoảng 1-3 USD/bữa nếu ăn ở các quán ăn địa phương hoặc đồ ăn đường phố; và khoảng 10 USD tại các nhà hàng kiểu phương Tây.

Chi phí đi lại rất rẻ, với phương tiện công cộng địa phương có giá khởi điểm khoảng 0,3 USD và taxi chỉ từ 0,5 USD/km.

GoAbroad lưu ý rằng người đang có ý định đi du lịch dài hạn hoặc sinh sống ở nước ngoài nên tránh những điểm đến nổi tiếng, siêu đắt đỏ như Italia hay Australia, vì số tiền họ vất vả kiếm được có thể không đủ chi trả; và chỉ chọn những quốc gia có chi phí sinh hoạt và làm việc rẻ nhất, người nước ngoài có thể ngạc nhiên khi thấy mình có thể sống tốt như thế nào với mức lương trung bình.

Công việc phổ biến nhất đối với người nước ngoài tại Việt Nam là dạy tiếng Anh. Ảnh: Language Link

Tại sao phải vùi đầu vào công việc trong văn phòng ở trung tâm thành phố khi bạn có thể khám phá những nền văn hóa mới, trải nghiệm những cuộc phiêu lưu và kiếm được một cuộc sống khá giả ở nước ngoài?

Thực tế, chi phí sinh hoạt thấp là một trong những yếu tố thu hút lớn nhất khiến nhiều người muốn chuyển đi làm việc ở nước ngoài. Mặc dù mức lương thường thấp hơn, nhưng chi phí sinh hoạt cũng sẽ thấp hơn. Ngoài ra, có rất nhiều công việc được trả lương cao, cho phép họ tiết kiệm được nhiều tiền hơn khi sinh sống ở một địa điểm có chi phí sinh hoạt thấp.

Tận dụng mức lương ở một quốc gia có chi phí rẻ có thể giúp người nước ngoài tiết kiệm và sau đó đi du lịch nhiều hơn khi rảnh rỗi. GoAbroad đưa ra lời khuyên rằng, cho dù chọn quốc gia nào trong danh sách nêu trên, hãy đảm bảo so sánh mức lương và hỏi xem có bất kỳ phúc lợi nào kèm theo (như miễn phí tiền thuê nhà) để giúp số tiền kiếm được được sử dụng một cách hiệu quả. Và quan trọng nhất, có một chuyến phiêu lưu tuyệt vời!