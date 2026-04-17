Trần tình của người cha lôi con ra đánh ở TPHCM: “Sợ con ham chơi gặp tai nạn nên răn dạy”!

Ngày 17-4, Công an phường Phú An (TPHCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai người đàn ông liên quan để làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo lực gia đình hay không sau khi clip ghi lại cảnh một bé trai bị đánh lan truyền trên mạng xã hội.



Công an TPHCM xác minh clip người cha dùng dép đánh con. Ảnh: C.A



Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng dép và tay đánh một bé trai. Vụ việc được xác định xảy ra tại khu phố Phú Thứ, phường Phú An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú An đã tiến hành xác minh, đồng thời mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc. Qua xác minh ban đầu, người đàn ông trong clip là ông T.L., còn bé trai là T.N., trú tại khu phố Phú Thứ.

Làm việc với cơ quan công an, ông L. khai bé N. là con ruột của mình. Do thấy con chạy ra đường chơi, lo ngại xảy ra tai nạn giao thông nên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, khi bé không nghe lời, ông L. đã có hành vi đánh con như trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Công an phường Phú An đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để làm rõ tính chất, mức độ vụ việc; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện có vi phạm.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 16-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là cha của một bé trai khoảng 3 tuổi liên tục la mắng và dùng vật giống chiếc dép đánh vào tay, vai, lưng của em bé. Chỉ đến khi có người dân chạy đến can ngăn thì hành vi bạo lực mới dừng lại.