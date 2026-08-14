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Trấn Thành vừa sửa mũi

Minh Ngọc
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So với thời điểm mới tham gia showbiz, ngoại hình của MC Trấn Thành đã có sự thay đổi chóng mặt.

Trong showbiz Việt, MC Trấn Thành là một trong những sao nam hiếm hoi công khai thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Mới đây, anh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí với diện mạo có phần khác lạ. Trong clip, phần mũi của ông xã Hari Won được nhận xét trông cao, thẳng và gọn hơn. Netizen liền cho rằng anh đã đi thẩm mỹ mũi.

Sau khi xuất hiện tại sự kiện, Trấn Thành tiếp tục đăng tải loạt ảnh cận mặt trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ viết: "Có những nét đẹp phải 2 tháng nữa mới hoàn hảo! Ráng đợi tui đi mấy bà! Giờ khoan chê đã! Giờ top 100 rồi! 2 tháng nữa không chừng tui vô top 10 á!".

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Trấn Thành đang úp mở về một sự thay đổi diện mạo của bản thân giữa lúc vướng nghi vấn "dao kéo".

MC Trấn Thành xuất hiện với diện mạo khác lạ ở sự kiện. Nguồn: @chumchum

Trấn Thành vừa sửa mũi- Ảnh 2.

Phần mũi của ông xã Hari Won được nhận xét trông cao, thẳng và gọn hơn. Nguồn: FBNV

Trấn Thành vừa sửa mũi- Ảnh 3.

Sau đó, anh viết trạng thái lấp lửng về việc nhan sắc phải 2 tháng nữa mới hoàn thiện. Ảnh: FBNV

Tháng 7/2026, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi bất ngờ góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Nam nghệ sĩ là một trong những đại diện Việt Nam xuất hiện cùng loạt gương mặt quen thuộc như Quốc Anh, Kim Tuyến, Ninh Dương Lan Ngọc, Isaac, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus... Việc được gọi tên trong bảng đề cử quốc tế tiếp tục cho thấy sức hút của Trấn Thành sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trấn Thành vừa sửa mũi- Ảnh 4.

Tháng 7/2026, Trấn Thành góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Ảnh: TC Candler

Đây cũng không phải lần đầu tiên Trấn Thành gây chú ý với chuyện thay đổi diện mạo. Trước đó, anh từng công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ mũi.

Năm 2016, trước nhiều nghi vấn của khán giả, Trấn Thành lần đầu lên tiếng thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ. Anh cho rằng nghệ sĩ hoạt động trước công chúng cần quan tâm đến ngoại hình và không ngại việc cải thiện những điểm chưa hài lòng trên gương mặt.

Trấn Thành từng chia sẻ: "Đúng là tôi có đi sửa mũi. Nhưng tôi nghĩ là đẹp nhân tạo sẽ tốt hơn xấu tự nhiên. Tôi cũng nghĩ người của công chúng phải có ngoại hình. Nếu không có ngoại hình tốt thì phải cố gắng lấy sự hài hước, hiểu biết, duyên… để bù đắp. Ngoại hình cũng là một lợi thế lớn và tôi biết mình cần làm đẹp những gì".

Trấn Thành vừa sửa mũi- Ảnh 5.

Năm 2016, Trấn Thành lần đầu lên tiếng thừa nhận chuyện đã phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Ảnh: FBNV

Trấn Thành từng theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM trước khi bén duyên với nghề dẫn chương trình sau khi giành giải Ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Ở những ngày đầu bước vào showbiz, anh sở hữu diện mạo khá khác so với hiện tại, làn da ngăm và phong cách thời trang giản dị.

Trấn Thành vừa sửa mũi- Ảnh 6.

Ở những ngày đầu bước vào showbiz, anh sở hữu gương mặt tròn, làn da đen nhẻm. Ảnh: Tổng hợp

Trấn Thành vừa sửa mũi- Ảnh 7.

So với thời điểm mới tham gia showbiz, ngoại hình của nam Mc đã có sự thay đổi chóng mặt. Ảnh: FBNV

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