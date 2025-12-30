Trấn Thành và Trúc Nhân đã "căng" đến mức này?

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2026, showbiz Việt năm nay lắm biến căng nhưng cũng nhiều tin vui khi hàng loạt mối quan hệ từng gặp ồn ào, rạn nứt đã làm hoà "nối lại tình xưa". Thế nhưng, tình bạn của Trấn Thành và Trúc Nhân vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ khiến cư dân mạng tò mò. Mới đây nhấtm, Trấn Thành và Trúc Nhân cùng có mặt tại sự kiện để ủng hộ vợ chồng Thu Trang ra mắt phim mới. Dù xuất hiện trên thảm đỏ ở cùng thời điểm như thái độ của "đôi bạn" Trúc Nhân và Trấn Thành vô cùng lạ.

Theo đó, Trúc Nhân xuất hiện chụp ảnh chung với Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang, Ngọc Thanh Tâm, Hoà Minzy.... vô cùng thân thiết. Còn Trấn Thành xuất hiện sau đó không lâu cùng với Uyển Ân, Lê Giang. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau khi chụp ảnh tại thảm đỏ, Trấn Thành vội vàng di chuyển, đứng về phía đối ngược với Trúc Nhân. Thậm chí, khi dàn nghệ sĩ chụp chung khung ảnh thì chỉ có sự góp mặt của Trúc Nhân, còn Trấn Thành vội vàng hoà vào dòng người ở phía xa xa.

Nhìn vào thái độ của cả hai trong vài phút diễn ra trên thảm đỏ, netizen cho rằng tình bạn này đã căng thẳng. Bởi lẽ, dựa vào sự thân thiết của cả hai trước kia thì ít nhất cả hai sẽ có những tương tác "nhè nhẹ" khi gặp nhau ở tình huống như thế. Chưa kể, đây không phải lần đầu Trấn Thành và Trúc Nhân "bơ" giữa sự kiện. Tổng hợp những hint này, netizen cho rằng "trend lò vi sóng" năm 2025 cũng không cứu vớt được mối quan hệ Trúc Nhân và Trấn Thành.

Khoảnh khắc Trúc Nhân và Trấn Thành đến sự kiện gần như cùng lúc nhưng không tương tác với đối phương (Nguồn: Đi soi sao đi)

Trúc Nhân xuất hiện cùng nhóm Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ (Ảnh: Đi soi sao đi)

Trấn Thành cũng có mặt ngay sau đó cùng với Uyển Ân, Lê Giang (Ảnh: Đi soi sao đi)

Trúc Nhân và Trấn Thành đứng cách xa nhau khi trò chuyện với các đồng nghiệp trên thảm đỏ (ảnh: Đi soi sao đi)

Trúc Nhân đứng chung khung hình quy tụ dàn nghệ sĩ còn Trấn Thành vội vàng di chuyển ra chỗ khác để chụp ảnh cùng fan (Ảnh: Đi soi sao đi)

Trúc Nhân - Trấn Thành - Quang Trung và Ali Hoàng Phương từng cùng xuất hiện trên sóng truyền hình, gắn bó trong các hoạt động đời thường và tạo nên hội bạn Cờ Cá Ngựa. Bẵng đi một thời gian, dạo này Trúc Nhân và Trấn Thành không còn xuất hiện bên nhau. Thậm chí trong ngày Trấn Thành khai trương nhà hàng thì Ali Hoàng Dương và Quang Trung đều góp mặt nhưng không có Trúc Nhân.

Trong quá khứ, Trúc Nhân từng chia sẻ chuyện Trấn Thành không hề thích mình trong lần đầu gặp gỡ. Thậm chí, khi đó Trấn Thành còn không để ý đến lời chào của Trúc Nhân. Về sau, nam MC đã giải thích: "Tại mấy năm trước có những lúc mà mình đề phòng mọi người. Đôi khi mình cảm thấy dị ứng với những người mình cảm thấy họ không thật sự đáng tin cho nên là Trấn Thành sẽ bị phòng thủ trước. Tuy nhiên sau 1 thời gian tiếp xúc với Trúc Nhân thì thấy sống rất tình cảm...".

Trúc Nhân từng là người em vô cùng thân thiết của Trấn Thành (Ảnh: FBNV)

Trấn Thành từng bị soi thái độ "bơ" Trúc Nhân khi chạm mặt ở một sự kiện (Ảnh: FBNV)

Tại một cuộc phỏng vấn gần đây, Trúc Nhân từng chia sẻ về việc một người anh không có mặt trong sự kiện ra mắt dự án của mình khiến netizen liên tưởng đến Trấn Thành. Cụ thể, Trúc Nhân từng nói: "Trong cuộc sống của mình chắc chắn sẽ có những giai đoạn… Chẳng hạn như cấp 3 nha, mình chơi thân với một nhóm bạn. Tới đại học mình cũng có một nhóm bạn thân. Vòng quay mối quan hệ của mình sẽ quay vòng theo thời gian. Đơn giản như vậy thôi".