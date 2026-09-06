Trấn Thành và Anh Tú Atus cãi nhau nảy lửa

Trấn Thành và Anh Tú Atus đang khiến mọi người hoang mang.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh xung đột cực căng giữa Trấn Thành và Anh Tú Atus đang viral khắp mạng xã hội. Trong đoạn video, Trấn Thành với gương mặt nghiêm trọng, hỏi Anh Tú rốt cuộc đang làm chuyện gì mà lại đi cùng người yêu của mình. Anh Tú đáp trả không khoan nhượng: "Người yêu của mày à? Đã từng!". Câu trả lời khiến Trấn Thành hoàn toàn nghẹn họng, chỉ biết quay sang gọi Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng đi về với mình.

Trấn Thành và Anh Tú Atus cãi nhau

Đoạn video được khán gia truyền tay nhau và nhận được tương tác khủng. Với những ai mê phim Việt thì có thể nhận ra ngay đây là phân cảnh đòi người yêu đầy ấn tượng trong bộ phim điện ảnh Cua Lại Vợ Bầu phát hành năm 2019. Dự án do chính Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc đóng chính, còn Anh Tú Atus đảm nhận vai nam phụ. Thật bất ngờ khi sau 7 năm trôi qua, 3 con người ấy lại có dịp đồng hành cùng nhau trong chương trình thực tế Running Man Vietnam và cover lại bộ phim từng gây bão một thời.

Trấn Thành và Anh Tú căng như dây đàn

Đáng nói, thứ khiến netizen soi triệt để là biểu cảm của hai nam diễn viên. Dù chỉ là diễn lại một tiểu nhưng cả Trấn Thành lẫn Anh Tú Atus đều nhập tâm quá mức, từ ánh mắt nảy lửa cho đến cơ mặt căng thẳng cứ như đang đối đầu thật sự. Sự nghiêm túc, diễn như không diễn này khi đặt vào mối quan hệ thân thiết và hay trêu chọc nhau của cả hai ở đời thực lẫn trong Running Man càng làm cho khán giả thấy hài hước.

Thực chất là cảnh quay trong Cua Lại Vợ Bầu

Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ không khỏi thích thú: - Biết sao 6 (nickname của Anh Tú) chia hết cho 2 (Trấn Thành) nhưng vẫn phản nhau rồi - Trọng Thoại, Nhã Linh, Quý Khánh comeback. Ai nói 3 người đóng tình cảm mắc cười chứ mới đóng lại đoạn nhỏ thôi vẫn còn nét lắm, chưa mất hình tượng nhân vật - Phim này hồi xưa xem hay, mỗi nhân vật đều có đời sống riêng chứ không kiểu bị phụ làm nền cho chính ấy, bạn thân nam chính, bố mẹ nữ chính, bà sửa xe,... nhân vật nào cũng có chiều sâu - Nhìn các ông đóng phim nghiêm túc không nổi luôn á trời - Sau khi xem Running Man xong, giờ xem lại bị mắc cười á

Dành cho những ai chưa biết, Cua Lại Vợ Bầu (2019) là một trong những dự án điện ảnh sở hữu doanh thu khủng của phòng vé Việt. Chuyện phim xoay quanh mối tình tay ba đầy ngang trái giữa Trọng Thoại (Trấn Thành) - chàng sửa xe nghèo, Nhã Linh (Ninh Dương Lan Ngọc) - cô gái thành đạt và Quý Khánh (Anh Tú Atus) - chàng bạn học cũ điển trai, giàu có. Phim cao trào khi Nhã Linh phát hiện mình mang thai nhưng không rõ đứa bé là con của ai sau một đêm quá chén với Quý Khánh. Đau đớn và thất vọng trước sự vô tâm trước đó của Trọng Thoại, cô quyết định dọn ra ngoài, chấm dứt mối tình 7 năm và chấp nhận sự chăm sóc chu đáo của Quý Khánh.

Nhìn người con gái mình yêu dần rời xa và đứng trước nguy cơ mất cô mãi mãi vào tay tình địch, Trọng Thoại mới bừng tỉnh. Từ một gã đàn ông cọc cằn, né tránh hôn nhân, anh bắt đầu thay đổi bản thân, mặt dày tìm mọi cách "cua lại" cô vợ bầu bằng những hành động quan tâm thầm lặng nhưng đầy ấm áp. Cuộc chiến tranh giành tình yêu và trách nhiệm giữa hai người đàn ông từ đó kéo theo chuỗi tình tiết dằn xé, từ hài hước, éo le cho đến đỉnh điểm lấy nước mắt khi Trọng Thoại chấp nhận hy sinh cả bản thân để bảo vệ mẹ con Nhã Linh.

Thời điểm công chiếu vào dịp Tết 2019, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt nhờ nội dung vừa hài hước vừa xúc động về tình yêu và gia đình, mang về doanh thu lên tới hơn 191 tỷ đồng, là cú hích phòng vé cho cả 3 tên tuổi Trấn Thành, Lan Ngọc và Anh Tú.