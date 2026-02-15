Trấn Thành tươi rói khi gặp lại người yêu cũ, thái độ với Hari Won mới đáng bàn

Mới đây, tại buổi ra mắt phim điện ảnh Thỏ Ơi!! ở Hà Nội, Trấn Thành gây chú ý khi có màn tái ngộ công khai với người yêu cũ Mai Hồ. Trước đó, Mai Hồ khiến dân mạng xôn xao khi đăng tải thiệp mời tham dự sự kiện. Nhiều người cho rằng cô chia sẻ như một cách động viên, ủng hộ dự án mới của Trấn Thành. Tuy nhiên, điều khiến netizen bất ngờ hơn cả là việc Mai Hồ thực sự lên đồ chỉn chu, xuất hiện trực tiếp trên thảm đỏ để chúc mừng.

Khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhanh chóng lọt vào ống kính. Trấn Thành lộ rõ vẻ bất ngờ, sau đó cười tươi rói, thoải mái trò chuyện và tương tác tự nhiên với tình cũ. Không hề có sự né tránh hay gượng gạo, cả hai giữ thái độ văn minh, vui vẻ, có khoảng cách nhưng không xa cách. Mai Hồ cũng được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng, thần thái tự tin và rạng rỡ.

Nhiều ý kiến cho rằng, để có thể thoải mái gặp lại nhau ở một sự kiện đông người như vậy, Trấn Thành và Mai Hồ hẳn đã thực sự khép lại quá khứ theo cách nhẹ nhàng. Việc giữ được mối quan hệ văn minh sau chia tay vốn không dễ trong showbiz, vì thế màn tái ngộ này càng khiến dân mạng thích thú.

Tuy nhiên, điều khiến netizen soi kỹ hơn lại là động thái của Trấn Thành ngay sau sự kiện. Trong ngày 14/2, nam MC đăng tải bài viết chúc Valentine cực ngọt gửi đến bà xã Hari Won, anh gọi vợ là người phụ nữ tuyệt vời, không ngần ngại bày tỏ tình cảm công khai.

Cụ thể, Trấn Thành nhắn nhủ đến Hari Won: "Cảm ơn đã luôn thương anh, nhường nhịn anh, quậy anh, phá anh, phiền anh, và là người duy nhất chê thẳng nhất vào mặt anh để anh luôn đáp đất. Yêu em nhiều nha cục vàng. Vàng đang lên giá dữ lắm. Em khỏi hỏi sao không kêu em là cục kim cương. Vì cục kim cương là anh. Xin cảm ơn".

Trong qúa khứ, Trấn Thành từng công khai hẹn hò Mai Hồ. Nói về việc chia tay nam MC nổi tiếng, trong một chương trình truyền hình, Mai Hồ từng bộc bạch: "Trước kia, tôi cảm thấy cần một người như Trấn Thành. Nhưng đến giai đoạn này tôi nghĩ tôi cần một người đàn ông điềm đạm hơn. Trong mắt tôi, Trấn Thành là người rất tốt nhưng đến giờ phút này tôi cảm thấy cuộc chia tay của chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn".

Cách đây không lâu, trong một chương trình, Trấn Thành cho biết mình từng yêu một cô gái rất sâu đậm, thậm chí còn hứa sẽ cưới. Tuy nhiên vì lao vào công việc, mải mê chạy theo sự nghiệp và liên tục trì hoãn thời điểm kết hôn, Trấn Thành cuối cùng để mối quan hệ này tan vỡ. Anh công khai xin lỗi người yêu cũ: "Tôi từng hứa lấy một cô gái. Nhưng vì mải lo sự nghiệp, tôi kéo dài, trì hoãn thời gian quá lâu nên cuối cùng cả hai chia tay, không đến được với nhau. Tôi nghĩ chắc người ta buồn và giận lắm. Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều".

Không nhắc tên, không tiết lộ chi tiết, nhưng chỉ một câu nói của Trấn Thành cũng đủ để khán giả lập tức "đào" lại quá khứ. Các mối tình cũ của anh, từ Mai Hồ cho đến những tin đồn yêu đương trong giới giải trí, đều được nhắc lại. Một bộ phận netizen cho rằng người nam MC nhắc đến chính là Mai Hồ.

Trấn Thành vốn là người sống cảm xúc, từng nhiều lần thừa nhận rằng mình yêu hết lòng ở mỗi giai đoạn. Nam MC từng nói: "Bản thân tôi cũng đã trải qua rất nhiều mối tình và chắc chắn những người phụ nữ trong đời tôi đều đã nhận được tình yêu thương. Khi rời đi, cả tôi lẫn họ đều có những nỗi buồn. Thế nhưng tôi tin rằng mình đã đủ tử tế để trong khoảng thời gian ở bên ai đó, họ đều nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi muốn lan tỏa điều này tới những người khác: Hãy thương phụ nữ bởi họ vốn dĩ sinh ra với nhiều thiệt thòi, và chúng ta hãy cùng nhau làm mọi thứ tốt đẹp hơn".

Sau khi kết hôn, anh và Hari Won luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Nam MC cho hay: "Đến khi gặp vợ hôm nay tôi mới biết cách yêu thương một người. Trong trái tim tôi lúc này chỉ mong cô ấy sống hạnh phúc".