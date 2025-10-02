HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trấn Thành thông báo

Minh Ánh |

Đạo diễn, MC Trấn Thành vừa thông báo hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi. Anh kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục những thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Mới đây, MC Trấn Thành vừa thông báo trên trang cá nhân về việc ủng hộ 500 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ, khắc phục hậu quả sau bão Bualoi. Cụ thể, nam MC nổi tiếng chia sẻ: "Xin cho vợ chồng Trấn Thành - Hari được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ!
Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé!
Chúng ta mỗi người 1 ít thôi, nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều ạ!
Vì miền Trung thương yêu!
Anh cũng đăng tải hình ảnh hóa đơn giao dịch thành công 500 triệu đồng gửi tới số tài khoản của Mặt Trận Tổ Quốc - Ban Cứu trợ Trung ương.

Ảnh chụp màn hình

Lời kêu gọi của Trấn Thành nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Không chỉ Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ Việt cũng quyên góp tiền để chia sẻ những mất mát với người dân vùng bão lũ như Đức Phúc dành 1 tỷ đồng tiền thưởng vô địch Intervision ở Nga để ủng hộ miền Trung, ca sĩ Tùng Dương cùng bạn bè ủng hộ 1 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng, Hoa hậu Hương Giang đã chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương… Những nghĩa cử này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp bà con miền Trung - vùng đất kiên cường với truyền thống "lá lành đùm lá rách" - sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nguồn: FB nhân vật

