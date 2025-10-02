Trấn Thành thông báo

Mới đây, MC Trấn Thành vừa thông báo trên trang cá nhân về việc ủng hộ 500 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ, khắc phục hậu quả sau bão Bualoi. Cụ thể, nam MC nổi tiếng chia sẻ: "Xin cho vợ chồng Trấn Thành - Hari được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ!

Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé!

Chúng ta mỗi người 1 ít thôi, nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều ạ!

Vì miền Trung thương yêu!

Anh cũng đăng tải hình ảnh hóa đơn giao dịch thành công 500 triệu đồng gửi tới số tài khoản của Mặt Trận Tổ Quốc - Ban Cứu trợ Trung ương.

Ảnh chụp màn hình