Trấn Thành thông báo

Lời kêu gọi của Trấn Thành nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ từ cộng đồng mạng.
Không chỉ Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ Việt cũng quyên góp tiền để chia sẻ những mất mát với người dân vùng bão lũ như Đức Phúc dành 1 tỷ đồng tiền thưởng vô địch Intervision ở Nga để ủng hộ miền Trung, ca sĩ Tùng Dương cùng bạn bè ủng hộ 1 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng, Hoa hậu Hương Giang đã chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương… Những nghĩa cử này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp bà con miền Trung - vùng đất kiên cường với truyền thống "lá lành đùm lá rách" - sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.
Nguồn: FB nhân vật