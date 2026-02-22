Trấn Thành nói thẳng: "Học làm gì rồi diễn giả còn chết tôi nữa"

Mới đây, tại chương trình Thử thật thách, Trấn Thành đã chia sẻ về khó khăn lớn nhất của mình khi làm phim Thỏ ơi. Anh nói: "Khó khăn lớn nhất của tôi khi làm phim Thỏ ơi là chọn diễn viên xong hết rồi, mới chợt phát hiện ra rằng không ai có tên tuổi trong điện ảnh hết.

Họ có thể có tên tuổi trước đó trong công việc của họ như rapper, ca sĩ nhưng diễn xuất thì không. Chỉ có Quốc Anh có chút tên tuổi, còn Pháo, LyLy, Văn Mai Hương… đều là tân binh.

Với dàn tân binh như vậy, tôi không thể tránh khỏi việc bị khán giả hoài nghi ngay từ đầu, rằng cái đám người này không biết có làm nên trò trống gì không.

Tôi chấp nhận rủi ro đó để khán giả hoài nghi. Chỉ có một cách là tôi phải làm cho thật tốt để trả lại niềm tin cho khán giả. Tôi nghĩ, nếu mình không chấp nhận rủi ro thì không thể làm được điều gì đó khác biệt cả, nên cứ làm thử đi rồi kết quả sẽ cho mình biết".

Về việc Văn Mai Hương tiết lộ không hề đi học một lớp diễn xuất nào, toàn bộ là nhờ Trấn Thành hướng dẫn, nam đạo diễn lên tiếng: "Học làm gì rồi diễn giả còn chết tôi nữa. Thà cứ để vậy còn tự nhiên.

Tôi nghĩ, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể làm diễn viên được hết vì phim là sao chép cuộc sống. Phim với tôi là sao chép cuộc sống một cách có chọn lọc và có thẩm mỹ.

Ai trong đời này cũng đang là diễn viên, đang diễn những vai diễn khác nhau trong xã hội này. Ví dụ, bạn ngồi với tôi là MC nhưng về nhà là vợ, đi làm công sở là sếp hoặc là nhân vật phản diện với những ai ghét bạn. Ai cũng có thể đóng được nhiều vai diễn.

Tôi chỉ làm một việc là đặt những người đó vào đúng vai diễn của họ thôi. Văn Mai Hương phải có cái gì đó thì mới tỏa sáng được. Tôi chỉ là người có phương tiện để giúp Văn Mai Hương lôi được những điều đó ra.

Tôi không chuẩn bị khi bắt đầu một dự án mà phải học hỏi lon ton. Tôi đi một đường dài. Mỗi ngày mở mắt ra là tôi phải cập nhật kiến thức. Tôi phải nạp kiến thức liên tục thay vì đến khi làm mới nạp. Không có cái xe nào 1 năm chỉ đổ xăng 1 lần mà phải đổ xăng liên tục, cứ hết là phải đổ".