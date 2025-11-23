Trấn Thành, Hà Anh Tuấn góp thêm một tỷ đồng: ‘Ôm lấy đồng bào thôi các anh em’

Trưa 23/11, Trấn Thành chia sẻ thông tin các địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM cho miền Trung để bà con theo dõi và đến đóng góp, ủng hộ. Nam đạo diễn xung phong quyên góp 500 triệu đồng.

“Chúng ta mỗi người giúp một tay nào. Người dân miền Trung rất cần chúng ta ngay lúc này. Cầu mong cho tai qua nạn khỏi, bà con sớm bình an. Trấn Thành xung phong trước 500 triệu đồng. Mỗi người một ít, ôm lấy đồng bào thôi các anh em”, Trấn Thành chia sẻ.

Dưới phần bình luận, Trấn Thành công khai ảnh chụp màn hình thông tin chuyển khoản 500 triệu đồng tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Trước đó, Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng cho người dân khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi, 200 triệu đồng cho tỉnh Thái Nguyên sau cơn lũ lịch sử.

Trấn Thành và Hà Anh Tuấn thường xuyên quyên góp tiền cho các hoạt động thiện nguyện.

Ngày 22/11, ca sĩ Hà Anh Tuấn thông báo đêm nhạc The Rose - Đà Lạt và khán giả đóng góp 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Nam ca sĩ viết: “Âm nhạc từ con người, vì con người. Chúng ta cùng với đất nước, dìu đồng bào đi qua những cơn lũ dữ. Còn người sẽ còn cả tương lai”.

Hành động của Hà Anh Tuấn khiến khán giả cảm kích bởi đêm nhạc chưa mở bán vé. Người hâm mộ cũng trích dẫn nhiều câu nói truyền cảm hứng của Hà Anh Tuấn về công tác thiện nguyện.

“Anh ấy nói: ‘Sẽ là đẹp nhất khi mình vừa rời khỏi cõi đời thì số tiền mình cho đi cũng vừa hết’. Chưa hết năm 2025 ủng hộ thiện nguyện gần 30 tỷ đồng. Thật sự đáng trân trọng”, “Nhớ mãi câu nói của anh hôm 8/3: ‘Quý vị nuôi dưỡng âm nhạc của Hà Anh Tuấn và Tuấn nghĩ âm nhạc của chúng ta sẽ nuôi dưỡng những người không may mắn’”, “Mình thích cách sống, làm thiện nguyện của Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm, không ồn ào, xuất phát từ trái tim. Cảm ơn Hà Anh Tuấn”, “Anh luôn là người lan toả những điều tử tế và cao đẹp như vậy”… là một số bình luận của khán giả.

Hôm 31/10, ca sĩ Hà Anh Tuấn đồng hành với T.Ư Đoàn, ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Đầu tháng 10, nam ca sĩ góp 50.000 USD (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng) cho người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão Bualoi.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt chung tay ủng hộ người dân các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai như Đức Phúc (300 triệu đồng), Mỹ Tâm (300 triệu đồng), Hòa Minzy (200 triệu đồng), Isaac (100 triệu đồng), Bùi Công Nam (100 triệu đồng), MC Thanh Thanh Huyền (100 triệu đồng), TikToker Võ Hà Linh (100 triệu đồng), Wean Lê (50 triệu đồng), Diệp Lâm Anh (50 triệu đồng), Lê Bảo Bình (40 triệu đồng)…

Ngoài ra, một số nghệ sĩ ủng hộ bằng cách hỗ trợ chuyến xe 0 đồng, quyên góp quần áo ấm, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ như Lý Hải, ST Sơn Thạch, Mạc Văn Khoa…

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thống kê tới sáng 23/11 cho thấy lũ lụt ở các tỉnh miền Trung khiến 102 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính 9.035 tỷ đồng. Trong đó, 90 người chết (Quảng Trị có 1 người, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng có 5 người), 12 người mất tích (Đà Nẵng có 2 người , Đắk Lắk 8, Khánh Hòa có 2 người).

Về nhu cầu trước mắt của các địa phương, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết Gia Lai cần 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Tỉnh Đắk Lắk cần 2.000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế, 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng.

Đắk Lắk cũng cần hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà,…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.