Trấn Thành đính chính

Mới đây, Trấn Thành đăng tải loạt ảnh tụ họp gia đình nhân dịp sinh nhật mẹ ruột. Trong khung hình, nam MC rạng rỡ bên bố mẹ, em gái Uyển Ân, Huỳnh Mi, em rể và các cháu. Bức anh này lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì sự vắng mặt của Hari Won.

Thay vào đó, Ali Hoàng Dương là khách mời duy nhất dự tiệc khiến nhiều người càng thêm hoang mang, tò mò. Dù đã hơn 8 năm bên nhau, Hari Won và Trấn Thành vẫn là một trong những cặp đôi khiến công chúng đặc biệt quan tâm, chỉ cần một người vắng mặt, dư luận liền rộ lên hàng loạt suy đoán.

Không để sự tò mò bị đẩy đi quá xa, Trấn Thành nhanh chóng lên tiếng đính chính ngay trong phần bình luận của chính mình. Nam MC lên tiếng: "Vợ em có công việc không tham gia được, Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm". Đây là câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng nhưng đủ để dập tắt mọi lời đồn. Trước đó không lâu, Hari Won còn tương tác "đánh dấu chủ quyền" với chồng trên MXH. Dù không gặp gỡ nhau thường xuyên nhưng bố chồng Hari Won thường xuyên gửi đồ ăn, trò chuyện thân thiết cùng con dâu.

Trấn Thành vội vàng giải thích khi bị soi Hari Won vắng mặt

Trước đó ít ngày, cả hai vẫn vui vẻ tương tác trên MXH

Hari Won vẫn luôn duy trì mối quan hệ rất tốt với gia đình chồng. Trong nhiều năm qua, cô thường xuyên xuất hiện trong các dịp đặc biệt, cùng Trấn Thành chăm sóc bố mẹ, quây quần trong những buổi tiệc gia đình hay lễ Tết. Bản thân Trấn Thành cũng từng nhiều lần chia sẻ rằng gia đình anh rất thương Hari Won, đặc biệt là bố mẹ luôn tôn trọng con dâu, không can thiệp vào đời sống riêng của hai vợ chồng.

Trước kia, Hari Won thường xuyên tham gia những bữa tiệc gia đình cùng Trấn Thành

Tuy không có nhiều cơ hội ở bên cạnh bố mẹ chồng nhưng Hari Won vẫn được khen là con dâu tâm lý, hiếu thảo. Hari Won thường xuyên dành tặng mẹ chồng những món quà đắt đỏ. Có lần, nữ ca sĩ còn ghi điểm khi chúc mẹ Trấn Thành: "Tụi con chỉ muốn một điều là ba má phải khỏe. Còn lại để tụi con sẽ lo". Trấn Thành cho biết mẹ ruột và Hari Won có nhiều nét giống nhau, thậm chí nhiều người còn tưởng là mẹ con ruột.

Về phía Trấn Thành, anh cũng khéo nịnh mẹ vợ, Hari Won kể: "Anh Thành rất biết cách nịnh mẹ em, ảnh không có kêu bằng mẹ mà kêu chị ơi. Gần đây, trong chuyến đi Sapa cùng nhau, anh đùa giỡn vui vẻ với mẹ em, chị ơi, chị ơi. Xong mẹ em quay sang bảo đồ giả tạo. Thật luôn, anh Thành biết lấy lòng mẹ em, nhiều khi cả hai thân thiết như hai mẹ con ruột".