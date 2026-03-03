Trấn Thành để lộ người nhận cát xê cao nhất Thỏ ơi!!: Chỉ diễn 1 phút, là cái tên không ai ngờ đến

Mạng xã hội những ngày qua râm ran một bảng giá được cho là cát-xê dàn nghệ sĩ tham gia Thỏ ơi!! của Trấn Thành . Theo thông tin lan truyền, LyLy nhận 1,2 tỷ đồng, Văn Mai Hương 500 triệu, Pháo 700 triệu, Quốc Anh khoảng 500 triệu đồng… Những con số gây choáng nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt, thậm chí kéo theo không ít bàn tán trái chiều về độ chịu chi của Trấn Thành.

Tuy nhiên, trước khi mọi thứ đi quá xa, Trấn Thành đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Nam đạo diễn khẳng định các mức cát-xê đang lan truyền hoàn toàn không chính xác. Không dừng lại ở việc phủ nhận, anh còn khiến dân mạng bật cười khi tung ra một "cú twist" không ai ngờ tới. Theo đó, Trấn Thành hài hước tiết lộ người nhận cát-xê cao nhất phim chính là… “chị Phiến” - tức Lê Khuyến Dương.

Không ai ngờ: Trấn Thành tiết lộ người có lương cao nhất Thỏ Ơi!! là hàng xóm của "Thỏ" - chị Phiến! (ảnh: FBNV)

Nếu ai đã xem Thỏ ơi!! đều biết nhân vật "chị Phiến" xuất hiện với vai trò khách mời, thời lượng lên sóng tầm khoảng 1 phút. Chính vì vậy, chỉ cần nghe qua cũng đủ hiểu đây là lời trêu đùa của Trấn Thành. Không ai tin rằng một vai khách mời xuất hiện trong tích tắc lại có thể nhận cát-xê cao hơn cả dàn cast chính.

Nói về nhân vật của "chị Phiến" trong Thỏ Ơi!!, Trấn Thành chia sẻ: "Vai diễn duy nhất chưa có tên mà trong kịch bản đã ghi 'người đàn ông LGBT có râu'. Đúng là vai sinh ra cho chị Phiến!".

Trấn Thành đã hé lộ màn xuất hiện ngắn gọn của nhân vật "chị Phiến" (Clip: Trấn Thành)

Nhân vật này có những màn đối đáp khiến khán giả cười ngất (ảnh: FBNV)

Khuyến Dương được giới thiệu là nhân vật khách mời của phim (ảnh: FBNV)

Thời gian gần đây, cái tên “chị Phiến” liên tục bị réo gọi mỗi khi có drama nổ ra. Từ chuyện tình ái, phát ngôn gây tranh cãi đến lùm xùm bán hàng online, dân mạng đều có chung một công thức: "Không biết ai sai thì cứ đổ cho chị Phiến". Một câu nói đùa vô thưởng vô phạt nhưng lại trở thành meme phủ sóng khắp các nền tảng.

Việc Trấn Thành lồng ghép "chị Phiến" vào câu chuyện cát-xê lần này được nhiều người cho rằng là động thái đu trend khéo léo. Thay vì phản ứng căng thẳng trước tin đồn, anh chọn cách xử lý nhẹ nhàng, hài hước, đúng tinh thần giải trí vốn có. Không phủ nhận rằng Trấn Thành vốn nổi tiếng với khả năng ứng biến nhanh và độ nhạy bén với mạng xã hội và lần này cũng không ngoại lệ.

Trấn Thành đã có màn "bẻ lái" duyên dáng khi chuyện cát xê diễn viên bị mang ra bàn tán (ảnh: FBNV)

“Chị Phiến” chính là biệt danh của Lê Khuyến Dương, một TikToker quen mặt với cộng đồng mạng. Sở hữu phong cách nói chuyện duyên dáng, đôi lúc chua ngoa nhưng đầy tính giải trí, anh nhanh chóng xây dựng được lượng người theo dõi lớn trên nền tảng này. Ngoài sáng tạo nội dung, Khuyến Dương còn hoạt động trong lĩnh vực bán hàng online và livestream.

Cách tung hứng linh hoạt cùng khả năng ứng biến nhanh trước bình luận giúp "chị Phiến" trở thành nhân vật dễ gây ấn tượng. Cũng từ đó, cái tên này dần được cộng đồng mạng biến thành một "biểu tượng meme", hễ có chuyện gì không biết quy trách nhiệm cho ai, cứ gọi “chị Phiến” là xong.