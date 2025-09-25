Trấn Thành dẫn dắt game show dùng trí tuệ nhân tạo A.I

Nhà sản xuất chương trình "A.I là ai?" vừa công bố những thông tin đầu tiên về game show này, trong đó người dẫn dắt chương trình được xác định là MC Trấn Thành.

Lý do Trấn Thành được lựa chọn vị trí MC theo ban tổ chức tiết lộ là nhờ tài ăn nói khéo léo, duyên dáng.

Một số hình ảnh trong chương trình do NSX cung cấp.

Ban tổ chức đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng kết nối của Trấn Thành với khán giả và công nghệ hiện đại.

Như vậy tới hiện tại, "A.I là ai?" là game show thứ 4 trong năm nay mà Trấn Thành đảm nhận vị trí host. 3 show còn lại là Em xinh say hi, Anh trai say hi, Running Man Vietnam (Chạy đi chờ chi mùa 3).

"A.I là ai?" là chương trình giải trí kết hợp với công nghệ hiện đại - nơi các sản phẩm trí tuệ nhân tạo A.I trở thành trung tâm. Đây là lần đầu tiên có một game show ở Việt Nam xoay quanh câu chuyện trí tuệ nhân tạo.

Điều này mở ra những câu hỏi về cách A.I hiện diện trong một chương trình giải trí, cũng như trải nghiệm mà trí tuệ nhân tạo có thể mang đến cho khán giả có gì thú vị?

Những hình ảnh gây tò mò cho khán giả.

Những năm qua, công nghệ A.I phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực giải trí. Ở Hollywood, A.I giúp xử lý cảnh quay nguy hiểm, tái hiện hình ảnh huyền thoại đã khuất. Âm nhạc chứng kiến các ca khúc do A.I sáng tác trong khi truyền hình thử nghiệm MC ảo, nhân vật ảo.

Tại Việt Nam, những dự án như phần mềm viết nhạc bằng trí tuệ nhân tạo hay mô hình "thần tượng ảo" đã cho thấy sự hiện diện của A.I trong đời sống này.

"A.I là ai?" quy tụ dàn khách mời - người chơi là những nghệ sĩ nổi tiếng, dự kiến lên sóng từ ngày 24/10 tới.





