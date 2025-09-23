Diễn viên 51 tuổi, body như gái 20: Bỏ mộng tìm kiếm bạn đời sau hôn nhân đổ vỡ, người yêu đột ngột ra đi

Diễn viên Hoài An sinh năm 1974 tại Hà Nội. Hoài An ghi dấu trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt, Ngã rẽ cuộc đời, Gọi giấc mơ về, Câu chuyện pháp đình…

Với gương mặt hiền hậu, má lúm đồng tiền duyên dáng, Hoài An thường được giao những vai phụ nữ cam chịu, lận đận, vất vả. Dù không phải là một diễn viên ngôi sao đình đám nhưng Hoài An từng rất đắt show. Nhờ không kén chọn vai diễn nên bình quân mỗi năm chị đóng khoảng 15 phim.

Tuy nhiên vài năm gần đây, Hoài An hạn chế nhận phim mà tập trung kinh doanh online. Ban đầu, chị xem đây là công việc tay trái, kiếm thêm tiền lúc nhàn rỗi. Tuy nhiên, nguồn thu từ bán hàng online của chị còn tốt hơn thu nhập đi đóng phim nên càng ngày, chị càng dành thời gian cho công việc này bên cạnh nghệ thuật.

Diễn viên Hoài An thời trẻ.

Và hiện tại ở tuổi 51.

Về đời tư, nữ dienẽ viên sinh năm 1974 trải qua không ít thăng trầm. Chị từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ chóng vánh khi cậu con trai mới 2 tuổi. Nói về cuộc hôn nhân này, Hoài An từng tâm sự, chồng chị có tính vũ phu. Thậm chí, ngay cả khi đã dọn về nhà mẹ ruột ở, chồng cũ vẫn tìm tới gây gổ, bạo hành.

Sau ly hôn, Hoài An ra đi trắng tay, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi lớn con trai, từ chạy xe ôm, bán giày dép đến làm bánh kẹo,.. để trang trải cuộc sống.

Nhớ về khoảng thời gian đó, nữ diễn viên 51 tuổi nói trên báo Phụ nữ sức khỏe: "Tôi không phải người mạnh mẽ nhưng cuộc sống của mình xảy ra những điều như thế thì biết làm gì hơn ngoài việc ra sức chống chọi nó. Nhiều đêm đi diễn về trời mưa, tôi còn không biết đó là nước mưa hay nước mắt mình đã trộn lẫn vào nhau".

Sau cuộc hôn nhân này, Hoài An từng có mối tình 4 năm sâu đậm, cả hai chuẩn bị kết hôn thì bạn trai chị đột ngột qua đời. "Khi tôi đang dạy lớp diễn viên thì người nhà báo tin anh mệt, phải vào nhập viện. Đến tối, tôi vào thăm, anh đã bị hôn mê. Chỉ 4 ngày sau, anh qua đời", nữ diễn viên trải lòng về chuyện tình này trên Zing.

Nữ diễn viên và con trai tên Lê Sơn năm nay 26 tuổi.

Body bốc lửa của nữ nghệ sĩ ở tuổi 51.

Sau này, Hoài An yêu một Việt kiều Mỹ. Chuẩn bị kết hôn và sang Mỹ định cư thì cũng chia tay. Chính vì vậy, hiện tại Hoài An cho biết không còn mộng tìm kiếm bạn đời nữa.

Chị nói về điều này trên tớ Vnexpress: “Vài năm trước thỉnh thoảng tôi còn nghĩ tới, nhưng nay đã "bỏ mộng" rồi. Tôi thấy cuộc sống bây giờ thoải mái, tự do hơn, nghĩ tới cảnh sống ràng buộc, trách nhiệm với gia đình hai bên, sợ lại phát sinh tranh cãi sẽ rất mệt”.

Chị vẫn ở với con trai năm nay 26 tuổi, đã có công việc và thu nhập ổn định. Cuộc sống hiện tại chị tuy không bận chăm con nhưng bận lo cho mẹ già. Bà sức khỏe yếu, có bệnh về tim, đường mật, tiểu đường lâu năm nên chị luôn cố gắng lo cho mẹ được chu toàn nhất có thể.

Dù cuộc sống còn nhiều thử thách và đã bước sang tuổi 51 nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, body bốc lửa không thua gì gái đôi mươi.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn vóc dáng, nhan sắc, Hoài An cho biết chị ăn uống không kiêng cử nhiều nhưng hạn chế dầu mỡ. Bên cạnh đó, chị suy nghĩ tích cực, giữ tinh thần lạc quan và xem đó là yếu tố cần thiết để giữ gìn nhan sắc.