Trần Ngọc Vàng lộ "hint" với Tóc Tiên, đàng gái vội có động thái gây chú ý

Cư dân mạng bàn tán về chi tiết trùng khớp giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng.

Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên là cặp đôi nhiều lần lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Kể từ sau khi cùng tham gia một MV có nhiều phân cảnh thân mật, nhất cử nhất động của cả hai đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục khiến hội "thám tử mạng" xôn xao khi đăng tải một hình ảnh được cho là có liên quan đến đàn chị.

Cụ thể, trước đó Tóc Tiên bất ngờ chia sẻ vừa mua loạt sticker nhiều màu sắc để "đu trend" cho đỡ stress. Nữ ca sĩ còn đăng hình ảnh những món đồ nhỏ xinh này lên mạng xã hội và nhận được nhiều tương tác. Không lâu sau, Trần Ngọc Vàng cũng đăng ảnh khoe diện một chiếc kính được gắn đầy sticker nhiều màu sắc. Đáng chú ý, nam diễn viên viết dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Look who it is" (Xem ai đây này!), kèm theo một trái tim màu tím và chèn bài hát Thế Giới Của Anh.

Tóc Tiên bất ngờ khoe vừa mua sticker lấp lánh để đu trend đang hot gần đây

Ngay sau đó, Trần Ngọc Vàng khoe chiếc kính đầy sticker hao hao với Tóc Tiên mua. Nữ ca sĩ còn thả tim bài đăng này

Chi tiết này lập tức khiến netizen xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng Trần Ngọc Vàng dường như đang "bắt sóng" với bài đăng trước đó của Tóc Tiên. Đặc biệt, Tóc Tiên cũng nhanh chóng xuất hiện trong danh sách những người thả tim bài đăng của nam diễn viên. Với hội chuyên "soi hint", sự trùng hợp về thời điểm và cách sử dụng sticker càng khiến câu chuyện trở nên rộn ràng.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì những chi tiết trên chưa thể nói lên bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào giữa Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên. Việc Tóc Tiên thả tim bài đăng cũng khá bình thường, bởi nữ ca sĩ vốn thoải mái tương tác với nhiều đồng nghiệp trên mạng xã hội.

Về phía Trần Ngọc Vàng, không loại trừ khả năng đây chỉ là một sự trùng hợp. Bởi thời gian gần đây, trào lưu gắn sticker nhiều màu sắc lên mặt nạ, kính, điện thoại hay các món đồ cá nhân đang được nhiều người hưởng ứng. Vì vậy, chiếc kính "lấp lánh" của nam diễn viên chưa đủ để trở thành bằng chứng cho bất kỳ "hint" tình cảm nào.

Song song với những bàn luận cho rằng đây là hint yêu đương thì không loại trừ khả năng cả hai chỉ là trùng hợp đu trend

Dù vậy, với việc cả hai vốn đã nhiều lần được dân tình "đẩy thuyền" sau màn kết hợp trong MV, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến hội hóng hớt tiếp tục phải vào cuộc. Còn thực hư mối quan hệ giữa Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên ra sao, người trong cuộc vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận.

Mối quan hệ Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bắt đầu được công chúng nhắc đến cùng nhau sau khi hợp tác trong một MV. Trong sản phẩm này, Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai nam chính, vào vai người yêu của Tóc Tiên. Cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm như nắm tay, ôm ấp và đặc biệt là những cảnh hôn khiến dân tình bàn tán. Chia sẻ về thông điệp của sản phẩm, Tóc Tiên từng nói: "Thông điệp nghe khá là cao cả. Nhưng Mình đã nghĩ và ngẫm, hóa ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: Dù trải qua bao gập gềnh trong cuộc đời, mình vẫn khát khao yêu và được yêu".

Loạt cảnh thân mật cũng từng khiến Tóc Tiên vướng tranh cãi. Khi một khán giả để lại bình luận: "Em đã từng thích chị, cho đến 1 năm gần đây và đỉnh điểm là MV này ạ, bị phản cảm quá ạ", nữ ca sĩ không né tránh mà thẳng thắn đáp: "Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào”.

Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên có nhiều cảnh tình tứ trong MV

Cả hai nhiều lần bị soi, nghi vấn yêu đương

Không chỉ dừng lại ở những cảnh quay tình cảm, cặp đôi còn từng bị netizen "soi" những con số xuất hiện trong MV và cho rằng đây có thể là "mật mã tình yêu" giữa hai người. Trước những đồn đoán đi xa, Tóc Tiên đã trực tiếp lên tiếng giải thích: "Mọi người hỏi vụ này quá nên Tiên giải đáp cho câu chuyện không đi xa ạ. Đạo diễn không nghĩ ra được ngày nào nên lấy luôn sinh nhật 2 nhân vật và ngày ra MV cho nhanh gọn lẹ. Không có bất cứ ẩn ý gì đâu nha trời ơi".

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