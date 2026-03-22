Trần Nghiên Hy làm gì mà khiến Trần Hiểu mất tất cả cũng quyết ly hôn bằng được?

Năm 2016, Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu gây bão trên MXH khi tổ chức hôn lễ rình rang, chính thức về chung một nhà. Thậm chí cho tới tận bây giờ, nụ hôn ngày cưới của họ vẫn được coi là một trong những thước phim lãng mạn nhất về tình yêu trong showbiz. Chẳng ai ngờ được cặp đôi Thần Điêu Đại Hiệp lại đường ai nấy đi theo cách “cơm không lành canh không ngọt”.

Theo “đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ tiết lộ, sau khi đưa ra yêu cầu ly hôn, Trần Hiểu đã dọn hết đồ đạc, rời nhà đi và còn “block” (chặn) tất cả các phương thức liên lạc của Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên sống ly thân với vợ suốt 1 năm trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, thậm chí chấp nhận không gặp mặt con lấy 1 lần trong suốt thời gian đó. Tay săn tin số 1 Trung Quốc cũng phải thốt lên rằng: “Nguyên nhân gì khiến một người đàn ông trở nên nhẫn tâm, quyết liệt đến thế? Tôi cũng không dám tiết lộ vì điều này sẽ làm ‘bùng nổ’ cả MXH”.

Mối tình giữa Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu từng được ví von là ngôn tình ngoài đời thực (Ảnh: Sina).

Trác Vỹ tiết lộ, Trần Hiểu quyết liệt trong việc ly hôn vì một lý do cực kỳ "bùng nổ" (Ảnh: Sohu).

Những chia sẻ của Trác Vỹ khiến dân tình tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn giải trí. Nhiều nguồn tin cho rằng Trần Nghiên Hy có đời tư phức tạp, nhiều lần vượt quá giới hạn khiến Trần Hiểu không thể chấp nhận được, thà ra đi tay trắng cũng quyết không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Cũng có người suy đoán, cặp đôi có sự bất đồng về cách sống và chính tính cách mạnh mẽ, thích kiểm soát của “Tiểu Long Nữ” khiến Trần Hiểu ngộp thở. Rất có thể, sau nhiều lần quá trớn, nam diễn viên họ Trần đã hao hết tình cảm, không thể chịu đựng thêm được nữa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng, sự thực thế nào thì e rằng chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Nhiều nguồn tin cho rằng Trần Nghiên Hy là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ (Ảnh: Sina).

Thực tế, netizen đã sớm phát hiện cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu xuất hiện vết nứt. Từ năm 2022, khi tham gia lễ trao giải Kim Ưng, cặp đôi chẳng hề tương tác với nhau. Sau đó, họ chẳng hề cùng tham dự sự kiện, những bức ảnh chụp chung ngọt ngào cũng chẳng còn.

Đỉnh điểm, vào cuối năm 2024, bố Trần Nghiên Hy qua đời nhưng Trần Hiểu không đến dự tang lễ cũng như không hề bày tỏ sự buồn thương trên các trang MXH. Điều này khiến dân tình càng thêm chắc mẩn cặp đôi kim đồng ngọc nữ Cbiz đã “toang” thật rồi!

Có nguồn tin cho biết, Trần Nghiên Hy từng muốn vãn hồi hôn nhân, bay đến phim trường Hoành Điếm để thăm Trần Hiểu khi anh đang đóng phim. Thế nhưng chàng “Dương Quá” lại chọn cách rời khách sạn bằng cửa sau, né tránh không muốn gặp mặt. Một nguồn tin thân cận hé lộ, đến đoạn cuối của cuộc hôn nhân, đôi mắt của Trần Hiểu không còn chút ánh sáng nào, sẵn sàng buông tay toàn bộ tài sản chỉ để cắt đứt quan hệ với vợ càng sớm càng tốt.

Trần Nghiên Hy muốn níu kéo hôn nhân nhưng Trần Hiểu nói không (Ảnh: Sina).

Trang Sohu cho rằng, chính sự khác biệt quá lớn về tính cách đã khiến Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu khó có thể bền lâu. Trần Hiểu xuất thân từ một gia đình trí thức bình thường, tính cách hướng nội, cố chấp, thậm chí bị nhiều người hình dung là “mắc bệnh sạch sẽ về mặt tinh thần”. Còn Trần Nghiên Hy lớn lên trong một gia đình giàu có xứ Đài, tính cách phóng khoáng, độc lập và hướng ngoại. Có lẽ vì vậy nên khi tiến đến hôn nhân, họ khó tìm được tiếng nói chung và nảy sinh những mâu thuẫn khó có thể điều hòa được.

Cặp đôi khác biệt về gia thế lẫn tính cách (Ảnh: Sina).

Kết quả, tháng 2/2025, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu công khai tuyên bố ly hôn và quyền nuôi con thuộc về người đẹp xứ Đài. Có nguồn tin tiết lộ, Trần Hiểu đã để lại căn bất động sản đắt đỏ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và phần lớn tài sản cho vợ cũ, gần như ra đi tay trắng.

Sau khi tan vỡ, cả hai đều có những lựa chọn, hướng đi riêng. Trần Hiểu lao vào guồng quay công việc, khiến người hâm mộ lo lắng khi sụt mất hơn 10kg và từng nhiều lần phải tới bệnh viện khám gấp. Trong khi đó, Trần Nghiên Hy ngày càng nhuận sắc và tích cực hoạt động trong showbiz, gặt hái dược nhiều thành công.

Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu đều có lối đi riêng sau khi ly hôn (Ảnh: Sohu).

Nguồn: Sohu