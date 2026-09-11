Trần Nghiên Hy bị chỉ trích vì ké fame chồng cũ, kém xa Triệu Lệ Dĩnh

Những chia sẻ liên tục về cuộc hôn nhân với Trần Hiểu khiến Trần Nghiên Hy bị chỉ trích nặng nề.

Sau khi ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, lần xuất hiện gần đây của cô trong chương trình Con Gái Nhà Tôi lại gây ra phản ứng trái chiều. Lý do là bởi phần lớn những câu chuyện nữ diễn viên chia sẻ đều xoay quanh cuộc hôn nhân đã kết thúc, con trai và những ký ức liên quan đến Trần Hiểu.

Theo nhiều khán giả, vấn đề không nằm ở việc Trần Nghiên Hy nhắc đến quá khứ. Sau một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, việc cô có những câu chuyện liên quan đến chồng cũ và con trai là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, điều khiến một bộ phận cư dân mạng khó chịu là tần suất những chủ đề này xuất hiện quá nhiều.

Đa phần những chủ đề mà Trần Nghiên Hy nói đều liên quan đến cuộc hôn nhân với Trần Hiểu.

Từ chuyện chăm sóc con trai, cuộc sống sau ly hôn cho đến những chi tiết xoay quanh cuộc hôn nhân cũ, Trần Nghiên Hy liên tục trở thành tâm điểm của các chủ đề nóng. Ngay cả những câu chuyện từng được truyền thông nhắc đến nhiều năm trước cũng tiếp tục bị đào lại, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có đang quá phụ thuộc vào cuộc hôn nhân với Trần Hiểu để duy trì độ chú ý hay không.

Một trong những chi tiết gây tranh cãi là việc ngôi sao xứ Đài chia sẻ khá nhiều về con trai. Một số khán giả cho rằng việc công khai quá nhiều thông tin về tính cách và cuộc sống của một đứa trẻ có thể khiến bé trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Thực tế, dưới một số bài đăng đã xuất hiện những bình luận chê bai con trai Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu, từ đó tạo ra phản ứng khá tiêu cực.

Việc kể lể quá nhiều về cuộc hôn nhân cũ khiến Trần Nghiên Hy mất đi thiện cảm của khán giả.

Chính điều này khiến tranh cãi càng trở nên gay gắt. Có ý kiến cho rằng Trần Nghiên Hy hoàn toàn có thể chia sẻ về sự nghiệp, cuộc sống cá nhân hoặc những kế hoạch trong tương lai, nhưng cô lại liên tục bị gắn với những từ khóa liên quan đến Trần Hiểu và cuộc hôn nhân đã qua.

Vì vậy, netizen cảm thấy Trần Nghiên Hy đang "ké fame" chồng cũ. Kể từ sau khi tuyên bố ly hôn, Trần Hiểu không lên tiếng kể về cuộc hôn nhân, không nhắc đến vợ cũ trước truyền thông mà chỉ tập trung vào công việc. Sự im lặng của Trần Hiểu vô tình khiến những chia sẻ từ phía Trần Nghiên Hy càng trở nên nổi bật. Một bên không nói gì, bên còn lại liên tục có những câu chuyện liên quan đến quá khứ, vì thế công chúng dễ thấy rằng cán cân truyền thông đang nghiêng hẳn về một phía.

Giữa lúc tranh cãi nổ ra, trang QQ đã nhắc đến một cái tên khác, đó là Triệu Lệ Dĩnh. Người đẹp 8x bị xem là "tình địch" của Trần Nghiên Hy khi cô có tin đồn tình cảm liên quan đến Trần Hiểu trong quá khứ.

Triệu Lệ Dĩnh cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân không có cái kết trọn vẹn với Phùng Thiệu Phong. Chuyện kết hôn của cả 2 từng khiến công chúng bất ngờ, và thông tin ly hôn sau đó cũng diễn ra trong sự ngỡ ngàng tương tự. Nhưng điều đáng chú ý là sau khi chia tay, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gần như chưa từng công khai nhắc đến đối phương.

Khác với Trần Nghiên Hy, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ nhắc tên của chồng cũ khi đã ly hôn.

Chính cách hành xử này khiến nhiều người khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh giữ được sự văn minh sau ly hôn, khác hẳn với Trần Nghiên Hy luôn khiến tên Trần Hiểu tiếp tục xuất hiện cùng mình trên các chủ đề nóng.

Có lẽ Trần Nghiên Hy không cần phải im lặng tuyệt đối về quá khứ. Nhưng nếu mọi chủ đề xoay quanh cô đều tiếp tục dẫn về Trần Hiểu và cuộc hôn nhân cũ, việc công chúng đặt câu hỏi liệu cô đang chia sẻ hay đang tận dụng sức nóng của chồng cũ cũng là điều khó tránh khỏi.