Tràn lan tin "Nhạc sĩ Minh Khang đính chính" sau nghi vấn chửi tài xế taxi?

Nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thúy Hạnh từng được ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Tuy nhiên những ngày vừa qua, nhạc sĩ Minh Khang bất ngờ vướng vào lùm xùm trên mạng xã hội, bị réo tên nhiều ở các hội nhóm khi bị nghi là người đàn ông chửi bới tài xế taxi trong một clip đang viral. Khi bị réo tên vào ồn ào, cặp đôi hiện vẫn chưa chính thức lên tiếng làm rõ thông tin với công chúng.

Giữa lúc mạng xã hội bàn luận xôn xao, nhiều tài khoản tự xưng là nhạc sĩ Minh Khang bất ngờ đăng tải nội dung đính chính, khiến dư luận thêm rối ren. Tuy nhiên, đây là các tài khoản giả mạo, đăng tải với mục đích câu view, trong khi phía nam nhạc sĩ hiện chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào về sự việc.

Những tài khoản này sử dụng hình ảnh, tên tuổi của Minh Khang để đăng tải thông tin liên quan đến lùm xùm, thậm chí kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ hoặc tin tưởng vào nội dung chưa được kiểm chứng. Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn, cho rằng chính chủ đã lên tiếng.

Nhạc sĩ Minh Khang vướng vào lùm xùm, bị chỉ trích từ netizen. Nguồn: FBNV

Trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các tài khoản giả mạo nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng đính chính thông tin này. Ảnh: Chụp màn hình

Theo ghi nhận, cả Minh Khang và Thúy Hạnh đều đã tạm khóa phần bình luận trên trang cá nhân. Đây vốn là nơi cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình cũng như chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sự im lặng này tiếp tục khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng khi bị gọi tên trong sự việc gây tranh cãi, Minh Khang nên sớm lên tiếng để làm rõ. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng danh tính nhân vật trong clip vẫn chưa được xác nhận, vì vậy cần chờ thông tin chính thức trước khi đưa ra nhận định. Hiện đoạn video nói trên vẫn đang được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều.

Minh Khang và Thúy Hạnh hiện tại đều khóa phần bình luận trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Minh Khang là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Anh từng gây chú ý khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng con gái. Trong khi đó, Thúy Hạnh là một trong những người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt từ cuối thập niên 1990.

Cặp đôi kết hôn năm 2006 và được xem là một trong những gia đình viên mãn của showbiz Việt. Trải qua giai đoạn khó khăn ban đầu, hiện cả hai có cuộc sống ổn định và hạnh phúc bên hai con gái. Trên mạng xã hội, Minh Khang và Thúy Hạnh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sinh hoạt giản dị, các chuyến du lịch hay hoạt động thể thao cùng gia đình.