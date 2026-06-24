Trần Hà Linh lại lên video giật gân, lấy bệnh xã hội câu view PR cửa hàng

Chiêu trò câu view bất chấp của Trần Hà Linh.

Trong làn sóng bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội, câu chuyện ranh giới giữa việc sáng tạo nội dung vẫn là chủ đề chưa bao giờ hết hot. Việc sử dụng các chiêu trò giật gân, phản cảm ngày càng trở nên mong manh. Để thu hút sự chú ý của đám đông, nhiều hiện tượng mạng không ngần ngại mang những chủ đề nhạy cảm, thậm chí là góc khuất đời tư hay các vấn đề y tế nghiêm trọng ra làm công cụ câu tương tác.

“Thường trú” trên mạng xã hội, cộng đồng mạng lại một lần nữa dậy sóng trước chuỗi hành động của Trần Hà Linh, một cái tên luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Gần đây, cô lấy "bệnh xã hội" ra làm trò câu view, nhằm mục đích gián tiếp quảng cáo cho cửa hàng đồ ăn của mình, đồng thời đỉnh điểm là việc công khai cả kết quả khám HIV lên không gian mạng.

Chiến lược PR độc nhất vô nhị

Mọi chuyện bắt đầu khi Trần Hà Linh đăng tải các nội dung chia sẻ về việc bản thân đang phải đối mặt với các nghi ngờ mắc "bệnh xã hội", cụm từ thường dùng để chỉ các bệnh lây truyền qua đường tình dục vốn luôn đi kèm với sự kỳ thị và những hệ lụy tâm lý nặng nề. Thay vì chọn cách đối diện một cách kín đáo và tìm kiếm sự tư vấn y khoa chuyên nghiệp, nhân vật này lại chọn cách "phơi bày" từng bước lên mạng xã hội dưới dạng các video kể chuyện, nhật ký trực tuyến.

Tại đây, cư dân mạng phát hiện ra một "kịch bản" marketing được cài cắm vô cùng tinh vi. Đan xen giữa clip nói về bệnh tật là những phân đoạn giới thiệu, chèn hình ảnh và địa chỉ cửa hàng đồ ăn mà cô đang kinh doanh. Việc sử dụng chính sức khỏe và những căn bệnh nhạy cảm làm "mồi nhử" để kéo lượng lớn người hiếu kỳ vào xem trang cá nhân, từ đó tăng doanh số cho quán ăn bị đánh giá là một hành vi thiếu đạo đức và xem thường khán giả.

Trần Hà Linh công khai kết quả khám HIV lên mạng xã hội

Sau khi giới thiệu về cửa hàng ăn của mình, Trần Hà Linh tung ra "chiêu bài" cuối cùng nhằm đẩy lượng tương tác lên mức đỉnh điểm: Công khai tờ giấy kết quả xét nghiệm HIV lên. Hành động này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích.

Bởi lẽ, HIV/AIDS và các căn bệnh xã hội không phải là chủ đề để mang ra đùa cợt, thu hút lượt thích hay tăng lượt xem trên mạng xã hội. Việc biến nó thành một phần của chuỗi nội dung câu view làm giảm đi tính nghiêm túc và sự thấu hiểu cần có đối với căn bệnh này. Cách tiếp cận cợt nhả, mang tính chất "giật gân hóa" của Trần Hà Linh vô tình củng cố thêm những định kiến tiêu cực của xã hội đối với người bệnh, đi ngược lại với nỗ lực giáo dục sức khỏe cộng đồng của các tổ chức y tế.

Dù kết quả có ra sao (âm tính hay dương tính), việc biến một quy trình khám chữa bệnh nhạy cảm thành một buổi "báo cáo kết quả" trước hàng ngàn người xem nhằm mục đích giữ nhiệt cho trang cá nhân và quán ăn đã phơi bày bản chất thực dụng, bất chấp giới hạn của cô gái này.

Bản chất của truyền thông bẩn

Việc liên tục gắn liền hình ảnh quán ăn với các từ khóa như "bệnh xã hội", "khám HIV" vô tình tạo ra một phản ứng tâm lý tiêu cực cho khách hàng. Khi nghĩ đến cửa hàng đồ ăn của cô, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu thực khách không phải là hương vị món ăn mà là những hình ảnh nhạy cảm và bệnh tật đầy ám ảnh. Chiến lược marketing này có thể giúp quán ăn của cô nổi tiếng sau một đêm, nhưng đó là sự nổi tiếng theo hướng tiêu cực (tai tiếng), kéo theo làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ người tiêu dùng thông thái.

Vụ lùm xùm của Trần Hà Linh là một ví dụ điển hình cho thấy sự lệch lạc trong tư duy của một bộ phận người trẻ hiện nay trên không gian mạng. Khi giá trị của một con người được đo bằng số lượt xem, số người theo dõi và số tiền kiếm được, những giá trị cốt lõi như lòng tự trọng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội rất dễ bị lung lay.

Kinh doanh hay sáng tạo nội dung đều cần có một lằn ranh đỏ không bao giờ được phép bước qua. Nhan sắc, tài năng hay sự duyên dáng có thể khiến bạn được chú ý, nhưng sự chân thành, uy tín và đạo đức mới là thứ giữ chân khách hàng và giúp một thương hiệu tồn tại bền vững. Việc sử dụng "truyền thông bẩn", lấy những chủ đề nhạy cảm về y tế và sức khỏe ra làm trò đùa sẽ chỉ mang lại những giá trị ảo tức thời, nhưng cái giá phải trả bằng danh dự và tương lai thực sự là quá đắt.