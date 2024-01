Trận địa của Ukraine tại Avdiika có nguy cơ sụp đổ khi Nga tấn công vũ bão

Nguy cơ trận địa Ukraine tại Avdiika sụp đổ

Rybar - một blogger quân sự của Nga, nói rằng “quân đội Nga đã tạo được bước đột phá ở phía Đông Nam Avdiivka ”, chiếm giữ nhiều vị trí bên trong thành phố và đang nỗ lực đối phó các cuộc tấn công đáp trả của Ukraine. Còn trang tin Ukraina.ru cho hay, các binh sỹ Nga đã giành được một thành trì khác của Ukraine ở phía Nam Avdiivka. Nhiều tuyến phố lân cận đã chuyển sang vùng xám (nơi không bên nào kiểm soát được).

Binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo Archer về phía Nga. Ảnh: AFP.

Mặc dù quân đội Ukraine tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào Avdiivka trong 24 giờ qua, nhưng nhiều phương tiện truyền thông đã tỏ ra lo ngại. Trang tin tức Censor.net của Ukraine lưu ý: “Tình hình tại Avdiivka rất nguy cấp. Hiện, quân đội Nga đã chiếm giữ các khu vực ở ngoại ô thành phố. Lãnh đạo Ukraine phải ngay lập tức tăng cường lực lượng”.

Trung tâm phân tích Deep State với quan điểm ủng hộ Kiev cũng thừa nhận rằng: “Nga đã giành quyền kiểm soát khu vực Tsarska Okhota (ở phía Đông Nam) và đang cố gắng giành chỗ đứng trên các tuyến đường Chernyshevskoho, Sportyvna và Soborna. Nếu Ukraine không thể bình ổn tình hình thì điều này sẽ gây nguy hiểm đến toàn bộ khu vực phía Đông và xung quanh thành phố”.

Còn nhà nghiên cứu Marina Miron tại Đại học King's College London (Anh) đánh giá, việc giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka – nếu thành công sẽ mang lại giá trị chiến lược và biểu tượng đối với Nga vào thời điểm chiến tuyến gần như bị tĩnh lặng suốt nhiều tháng qua.

Avdiivka – thành phố nhỏ ở miền Đông Ukraine có dân số trước xung đột là 32.000 người, từng chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt trong suốt mùa Đông. Nơi đây cũng là mục tiêu chính trong hoạt động tấn công của Nga. Thành phố được mô tả là “một pháo đài phòng thủ” của Ukraine, với cường độ giao tranh dữ dội không kém so với trận chiến tại Bakhmut. Hiện, Nga đang tấn công và bao vây thành phố từ 3 phía.

Một binh sỹ Ukraine có biệt danh Bess mô tả Avdiivka giống như “cối xay thịt”. Thương vong của cả hai bên rất nặng nề khi Nga tung hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác chống lại quân đội Ukraine đang trấn thủ bên trong. Ukraine không tiết lộ con số cụ thể, nhưng việc bổ sung lực lượng cho thành trì Avdiivka đang làm suy giảm các nguồn lực hạn chế của nước này. Trong chuyến thăm tới thành phố vào tháng 12/2023, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng trận chiến giành Avdiivka về nhiều mặt có thể “quyết định diễn biến chung của cuộc chiến”.

Vẫn chưa rõ quân đội Ukraine có thể cầm cự được bao lâu tại Avdiivka. Một số nhà phân tích cho rằng, điều này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc trang bị vũ khí và khí tài quân sự của phương Tây. Giới chức Ukraine hiện chưa thảo luận về việc rút khỏi thành phố này. Nhưng một binh sỹ có biệt danh Smaga cảnh báo: “Nếu phương Tây không ủng hộ chúng tôi, Nga sẽ giành quyền kiểm soát và điều này sẽ tiếp tục diễn ra”.

Các binh sỹ thuộc nhóm đặc nhiệm Omega của Ukraine cho biết, họ phải chiến đấu trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đôi khi nhiệt độ xuống tới mức -22 độ C. Trong điều kiện giá lạnh như vậy, nhiều loại vũ khí cũ kỹ, chẳng hạn như các bệ phóng tên lửa có từ thời Liên Xô hoạt động rất khó khăn do nhiên liệu bị đông cứng. Còn những hệ thống pháo như M777 do Mỹ cung cấp thì rất ít khi dùng đến do thiếu đạn pháo. Thỉnh thoảng họ chỉ được cung cấp khoảng 20 đến 30 quả đạn pháo dùng trong 1 ngày.

Tại một vị trí pháo binh ở phía Bắc Avdiivka, khoang chứa đạn dược của pháo Paladin do Mỹ cung cấp hoàn toàn trống rỗng. Họ hầu như không có viên đạn nào để bắn. Đôi khi họ được cung cấp đạn khói nhưng việc sử dụng không hiệu quả.

Nga đang cải thiện kỹ năng chiến đấu

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Anh cảnh báo, các hoạt động trinh sát, những bãi mìn dày đặc, các chiến hào kiên cố và những kinh nghiệm chiến đấu trong suốt 2 năm qua đã biến quân đội Nga trở thành một lực lượng “thiện chiến” hơn nhiều. Sự thay đổi này là một trong những lý do khiến cuộc phản công của Ukraine thất bại.

Quan chức này giải thích, mặc dù các chiến thuật của Nga, chẳng hạn như xếp chồng mìn lên nhau để chống lại các phương tiện rà phá bom mìn, không quá phức tạp, nhưng nước này đã xây dựng được các tuyến phòng thủ vững chãi và được bảo vệ tốt. Thông qua việc tiến hành hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, quân đội Nga đã cho thấy những phương tiện kỹ thuật và phương tiện chiến đấu của Ukraine “là mục tiêu có giá trị cao, rất dễ bị tấn công”.

Kỹ năng chiến đấu của binh sỹ Nga cũng được cải thiện khá nhiều, theo quan chức trên. “Tôi cho rằng, phản ứng đáp trả của họ rất nhanh chóng, chỉ từ 3 đến 6 phút và con số này sẽ được rút ngắn hơn theo thời gian. Sự tiến bộ của Nga đã khiến Ukraine buộc phải thay đổi chiến thuật, kỹ thuật và chủ yếu dựa vào xe tăng để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh”.

Theo giới quan sát, vấn đề lớn nhất đối với Ukraine hiện nay là thiếu đạn dược, trong bối cảnh ngành công nghiệp nước này đang phải nỗ lực rất nhiều để bắt kịp nhu cầu sản xuất. Trong khi đó, các đối tác phương Tây đang rơi vào tình thế khó khăn khi muốn duy trì hoạt động viện trợ cho Ukraine, một phần do cạn kiệt kho dự trữ, một phần do cuộc xung đột Israel và Hamas tại dải Gaza. Việc thiếu đạn dược, vũ khí và binh lực đang buộc Kiev phải chuyển sang thế phòng thủ lâu dài, thay vì tung ra các cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại Nga.