Sáng 8/10, ông Trần Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho biết, do lượng nước từ thượng nguồn sông Thương đổ về quá lớn, đêm 7/10, nhiều đoạn đê bối trên địa bàn bị tràn, nước chảy vào khu dân cư và đồng ruộng, gây ngập úng diện rộng.

Đê bối sông Thương bị tràn, nước lũ cuồn cuộn đổ về trong đêm. (Ảnh cắt từ clip)

Đê bối là đê ngoài, bao vùng, không phải đê chính, song vẫn ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trước tình huống khẩn cấp, từ chiều 7/10, chính quyền xã huy động lực lượng công an, quân đội tổ chức sơ tán người dân, vật nuôi và tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

“Chúng tôi chủ động di dời ngay từ sớm, không chờ nước lên mới xử lý. Do lượng nước quá lớn, đến sáng nay (8/10) có 8 thôn ngoài đê bối bị ngập sâu, trong đó nặng nhất là thôn Trằm với 31 hộ dân”, ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, địa phương đang phối hợp cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 3 và các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

8 thôn của xã Tiên Lục ngập sâu, người dân phải sơ tán. (Ảnh: Trịnh Lan)

Liên quan tin đồn vỡ nhiều đoạn đê ở xã Tiên Lục lan truyền trên mạng xã hội, sáng nay, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) lên tiếng bác bỏ.

"Qua thông tin với Chi Cục trưởng Chi cục Đê điều tỉnh Bắc Ninh, do nước lũ từ thượng nguồn phía Lạng Sơn dồn về quá nhanh nên một số đoạn đê hữu sông Thương bị tràn, hiện các lực lượng đang chống tràn. Thông tin vỡ đê là không chính xác", ông Luận khẳng định

Xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 5 xã (Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa và An Hà). Xã có 61 thôn với tổng diện tích tự nhiên 51,49 km², quy mô dân số hơn 59,2 nghìn người.