Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố video các trận đánh giành làng Muravka trên hướng Krasnoarmeysky. Những hình ảnh trong video được cho là diễn ra trên lãnh thổ DPR.

Các trận đánh nhằm kiểm soát khu dân cư Muravka được tiến hành bởi các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 35 (Vệ binh) thuộc nhóm quân Trung tâm.

Trước khi thực hiện cuộc tấn công, quân nhân Nga đã xác định các điểm bắn và các vị trí tập trung của các tay súng.

Sau khi mục tiêu được định vị, các đơn vị thuộc Quân đội Ukraine bị thiệt hại bởi hỏa lực. Để thực hiện hoạt động này, phía Nga đã sử dụng pháo binh và UAV.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đối phương chịu tổn thất đáng kể, không thể tổ chức phòng ngự ổn định và đã rút khỏi chiến trường.

Kết quả của các hành động trên là việc Nga kiểm soát làng Muravka. Cuộc tiến công ở hướng này vẫn đang tiếp diễn, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Theo TVzvezda