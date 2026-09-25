Các chuyên gia NATO gọi chiến dịch tấn công vào Odessa của quân đội Nga là "Chặn đường không" và "Địa lý quân sự".

Binh sĩ trong công sự gần Odessa.

Cuộc chiến đã bắt đầu

Theo báo Svpressa.RU, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc theo các chiến tuyến chính và quân đội Nga đang tiến hành các chiến dịch tấn công ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng - DPR) và tỉnh Kharkiv.

Hoạt động tiến công tích cực nhất đang được ghi nhận ở các hướng Dobropolsky và Druzhkovsky, trong khi giao tranh giành Kondrashovka đã bắt đầu ở khu vực Kupyansky phía Bắc.

Trong khi đó, tại khu vực Krasnolimansky, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đang kháng cự quyết liệt và cố gắng phản công gần Drobyshevo.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia quân sự Ukraine thậm chí còn không coi Odessa là một chiến trường tiềm năng, và những người cố gắng dự đoán trận chiến giành "viên ngọc biển" Nga đang tiến hành đều bị bác bỏ là những nhà văn viễn tưởng và những người hay gây hoang mang.

Họ cho rằng thành phố này nằm sâu trong hậu phương của Lực lượng vũ trang Ukraine, và việc tiến hành một chiến dịch tấn công đổ bộ hoặc đổ bộ đường không truyền thống theo hướng này hiện nay rất khó khăn về mặt kỹ thuật.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Nga vẫn tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine từ Biển Đen và đảm bảo an ninh cho Transnistria, và họ tin chắc rằng cuộc chiến giành thành phố này đã bắt đầu thông qua các cuộc không kích và tấn công tên lửa.

Theo chuyên gia quân sự Nga Alexey Ramm, phần lớn nguồn cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine được vận chuyển bằng đường biển, và chính quyền Ukraine hiện đang nhận được một lượng lớn vũ khí nhỏ và đạn dược của NATO, do kho vũ khí còn lại ở Ukraine từ thời Liên Xô đã cạn kiệt.

Cần phải nói thêm rằng việc cô lập vùng Odessa từ xa khỏi lục địa Ukraine là hoàn toàn khả thi. Thuật ngữ chính thức và cẩm nang tác chiến của Lực lượng vũ trang Nga đã nêu ra một khái niệm gọi là "Cô lập khu vực chiến đấu", hay theo cách nói của NATO là "Ngăn chặn trên không".

Chúng ta hãy liệt kê những đặc điểm phù hợp với thực tiễn hiện đại: Tính dễ bị tổn thương về mặt địa lý của khu vực bị cô lập, sự phá hủy có hệ thống các yếu tố hậu cần quan trọng, việc phong tỏa các kênh cung cấp vũ khí và đạn dược từ bên ngoài...

Ngăn chặn trên không

Xét về khía cạnh này, Odessa rất phù hợp với khái niệm Ngăn chặn trên không, vì Lực lượng vũ trang Nga có đủ vũ khí để thực hiện điều đó.

Do vị trí địa lý độc đáo của khu vực trải dài dọc bờ biển và nằm giữa biển và biên giới Moldova, việc vận chuyển hàng hóa ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào một số lượng hạn chế các cây cầu và trung tâm giao thông.

Bước chiến lược đầu tiên là việc cô lập Odessa về mặt vật lý khỏi khu vực bờ phải sông Thames của Ukraine theo hướng Vinnytsia, Mykolaiv và Kirovohrad.

Điều này đòi hỏi phải đảm bảo vô hiệu hóa các cây cầu bắc qua các rào cản nước lớn - sông Ingul và sông Southern Bug ở khu vực Nikolaev và Voznesensk, cũng như các nút giao đường sắt quan trọng (Razdelnaya, Podolsk, Znamenka).

Để làm tê liệt việc vận chuyển quân tiếp viện và trang thiết bị, các cuộc tấn công đang được tiến hành vào các trung tâm phân phối hậu cần chính ở Odessa và Chornomorsk.

Nhiệm vụ quan trọng thứ hai là phong tỏa khu vực Nam Bessarabia (Budzhak) từ Odessa và các tuyến đường tiếp tế từ Romania.

Tiểu vùng này chỉ được kết nối với trung tâm khu vực bằng hai tuyến đường huyết mạch dễ bị tổn thương: Cây cầu chiến lược ở Zatoka bắc qua cửa sông Dniester và hành lang ô tô hẹp của đường cao tốc Odessa-Reni trong khu vực Palanca của Moldova.

Việc phá hủy các nhịp cầu chính ở Zatoka đã tước đi tuyến đường sắt trực tiếp của đối phương, buộc họ phải triển khai các cầu phao và cầu nổi, vốn trở thành mục tiêu dễ dàng cho máy bay chiến thuật và các loại vũ khí bay lượn.

Chìa khóa thành công của một chiến dịch ở vùng sâu vùng xa như vậy là việc duy trì hỏa lực liên tục kết hợp với việc vô hiệu hóa các hệ thống phòng không cục bộ.

Vì cầu và đường có thể sửa chữa được, các cuộc tấn công phải được thực hiện nhanh hơn tốc độ khôi phục nền đường của các đơn vị công binh.

Dọc theo đoạn biên giới dài 180km giữa vùng Odessa và Vinnytsia, hệ thống giao thông vận tải phát triển hơn nhiều so với đoạn biên giới với vùng Kirovohrad.

Điểm đặc biệt của khu vực này là phía tây điểm giao nhau giữa vùng Odessa và Vinnytsia có đường biên giới với Moldova và Cộng hòa Transnistria.

Từ góc độ ngăn chặn đường không, khu vực này khó bị cô lập hơn do có nhiều đường nhỏ. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa các nút giao đường sắt ở Slobidka và Vapnyarka, cũng như việc phá hủy đường vòng phía đông qua Kropyvnytskyi, có thể gần như làm tê liệt hoàn toàn hoạt động vận tải đường sắt hạng nặng theo hướng Nam.

Trong mọi trường hợp, việc đột phá vào Odessa chỉ có thể thành công khi bộ binh của Lực lượng vũ trang Nga chọc thủng phòng tuyến theo hướng Nikolaev, vượt qua sông Southern Bug và tiến đến thành phố từ đường bộ.