Trần Bích Hạnh nói hết về con người thật của Văn Thanh

Trần Bích Hạnh chia sẻ sau khi về chung một nhà với hậu vệ Vũ Văn Thanh.

Trong dàn tuyển thủ bóng đá Việt Nam, hậu vệ Vũ Văn Thanh không chỉ nổi tiếng với lối chơi dứt khoát trên sân cỏ mà còn khiến dư luận trầm trồ bởi độ cưng chiều nửa kia đến mức tối đa. Từ giai đoạn hẹn hò rầm rộ cho đến khi chính thức về chung một nhà cùng "hot girl phòng gym" Trần Bích Hạnh, ngôi sao của CLB Công an Hà Nội liên tục chứng minh vị thế người chồng lý tưởng qua những hành động thiết thực, ngọt ngào.

Cuộc sống viên mãn

Bước vào cuộc sống gia đình, Văn Thanh tiếp tục duy trì hình tượng người chồng biết lắng nghe và chiều chuộng. Mới đây, Bích Hạnh đăng tải khoảnh khắc nhận những món quà xa xỉ kèm dòng trạng thái: "Cao hơn em 1 cái đầu. Thấp hơn em 1 cái tôi". Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng đã khắc họa trọn vẹn triết lý sống của Văn Thanh, một người đàn ông mạnh mẽ ngoài sân cỏ nhưng sẵn sàng nhún nhường, nhẫn nại và hạ thấp cái tôi để giữ gìn sự hòa thuận, êm ấm cho tổ ấm nhỏ.

Văn Thanh luôn yêu chiều vợ (Ảnh: FBNV)

Bích Hạnh hạnh phúc khoe quà của chồng (Ảnh: FBNV)

Màn "chữa bệnh bằng tài chính"

Ngay từ thời điểm còn hẹn hò, độ chịu chi của Vũ Văn Thanh đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đáng chú ý nhất phải kể đến lần Bích Hạnh gặp sự cố sức khỏe, bị sốt cao. Không chỉ hỏi thăm suông, nam cầu thủ lập tức thực hiện hành vi "ting ting" thần tốc với con số ấn tượng 499.999.999 đồng để bạn gái an tâm dưỡng bệnh.

Chưa dừng lại ở đó, Văn Thanh thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối khi giao toàn bộ tiền lương, thưởng hàng tháng cho Bích Hạnh. Tư duy "tay hòm chìa khóa" đưa trọn tài chính cho nửa kia giúp cô dễ dàng tích lũy tài sản cho tương lai chung của cả hai.

Không chỉ ghi điểm bằng sự phóng khoáng tài chính hàng ngày, Văn Thanh luôn chọn những dịp đặc biệt để khẳng định sự gắn kết. Anh từng gây bão khi "săn" ngay chiếc iPhone phiên bản mới nhất làm quà tặng nhân dịp lễ, hay những túi đồ hiệu đắt đỏ đến từ các nhà mốt xa xỉ như Hermès, Dior trong những cuộc hẹn lãng mạn.

Đặc biệt, sự cam kết lâu dài của nam tuyển thủ còn thể hiện ở việc tậu căn nhà mới tại Hà Nội. Dù là người đứng ra chi trả toàn bộ chi phí mua và hoàn thiện, anh vẫn chủ động để Bích Hạnh đứng tên chung trên sổ đỏ, khẳng định đây là tổ ấm chung của cả hai.

Văn Thanh cưng chiều vợ, sẵn sàng chi đậm để lấy lòng nàng (Ảnh: FBNV)

Quà của Văn Thanh tặng vợ (Ảnh: FBNV)

Chuỗi tiệc cưới linh đình trải dài từ Ninh Bình, Hải Phòng đến Hà Nội giữa năm 2026 chính là cái kết mỹ mãn cho chặng đường yêu đương của cặp đôi. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất chạm đến trái tim công chúng chính là khoảnh khắc Văn Thanh công khai và trao cái ôm ấm áp cho con gái riêng của Bích Hạnh ngay trên sân khấu tiệc cưới.

Trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời, anh gửi lời hứa chân thành: "Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba. Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình thật hạnh phúc nhé”. Sự bao dung, văn minh và tình yêu thương không chút khoảng cách ấy khiến anh nhận về vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.