Trấn áp đối tượng manh động, 1 cán bộ công an bị thương

Ngày 6-9, Công an phường Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, xử lý đối tượng T.L.Q.H. (34 tuổi, ngụ phường Biên Hòa) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Công an phường Biên Hòa tấn công, trấn áp đối tượng

Vào tối 25-8, bà Nga (55 tuổi) gọi báo Công an phường Biên Hòa về việc con trai 34 tuổi có hành vi cầm dao đe dọa chém người.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an phường đã cử tổ công tác do thượng úy Mai Xuân Sơn, cán bộ Công an phường làm Tổ trưởng đến hiện trường để nắm bắt tình hình, sự việc.

Khi Tổ công tác đến nhà bà Nga thì H. đã cầm dao bỏ đi nơi khác. Tiếp tục truy tìm, đến khu vực vòng xoay cầu Hóa An (đường Nguyễn Ái Quốc thuộc khu phố Cầu Hang, phường Biên Hòa), tổ công tác phát hiện H. đứng bên lề đường, bên cạnh có 1 con dao tự chế dài khoảng 40 m.

Trước mức độ nguy hiểm của đối tượng, Tổ công tác đã triển khai phương án nhằm nhanh chóng khống chế. Tuy nhiên, khi phát hiện cán bộ Sơn đến gần tiếp cận, H. bất ngờ lao vào tấn công, dùng dao chém về phía Tổ công tác.

Đối tượng H. tại cơ quan công an

Mặc dù đã nhanh chóng khống chế được đối tượng, thượng úy Sơn vẫn bị mũi dao của H. chém trúng vùng bụng, gây thương tích. Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa đối tượng H. về trụ sở Công an phường Biên Hòa để đấu tranh, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo quy định pháp luật.