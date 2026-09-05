Trâm Anh công khai hẹn hò Trương Thế Vinh 6 năm?

Trâm Anh đã chủ động để lộ bức ảnh tình tứ với người đàn ông được cho là Trương Thế Vinh.

Trâm Anh và Trương Thế Vinh là cặp đôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" của showbiz Việt. Dù chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận, cả hai liên tục có những khoảnh khắc khiến dân tình rần rần. Sau nhiều năm úp mở, thời gian gần đây, Trâm Anh và Trương Thế Vinh càng khiến netizen “đứng ngồi không yên” khi liên tục để lộ những hint đặc biệt. Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, cả hai còn đăng tải hình ảnh cùng xuất hiện trong một chuyến đi. Tuy nhiên, thay vì công khai diện mạo đối phương, cặp đôi chèn biểu tượng che mặt nhau.

Chưa dừng lại ở đó, động thái mới nhất của Trâm Anh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Nữ diễn viên bất ngờ đăng tải hình ảnh một chiếc bánh kèm dòng chữ được cho là đang nhắc đến một cột mốc đặc biệt. Trâm Anh viết: “Số 6 trùng với thần số học của tui. Con số thiên về gia đình - together”. Đáng nói, trong bức ảnh, Trâm Anh còn chèn một chú gấu. Chi tiết này lập tức được netizen “soi” bởi hình ảnh chú gấu từng xuất hiện như một biểu tượng dùng để che mặt Trương Thế Vinh trong những khoảnh khắc trước đó.

Trâm Anh đăng chiếc bánh mừng kỷ niệm 6 năm, phía xa là bức ảnh đôi với Trương Thế Vinh

Dân tình còn nhanh chóng phát hiện một bức ảnh đôi xuất hiện trong bài đăng. Từ trang phục, vóc dáng đến bối cảnh, nhân vật nam và nữ trong ảnh có diện mạo, cách ăn mặc khá tương đồng với Trâm Anh và Trương Thế Vinh. Thời điểm đó, cặp đôi cũng từng bị netizen “soi” chuyện đồng hành cùng nhau trong cùng một chuyến đi. Dẫu vậy, cả hai vẫn giữ nguyên nguyên tắc kín tiếng, không để lộ hình ảnh chụp chung hay trực tiếp xuất hiện bên cạnh nhau.

Chính vì thế, việc Trâm Anh lần này chủ động đưa một hình ảnh đôi vào bài đăng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Dù vẫn chưa có lời xác nhận chính thức từ người trong cuộc, nhiều người cho rằng đây có thể là một bước tiến đáng kể trong cách Trâm Anh và Trương Thế Vinh chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến nhau. Nếu trước đây cả hai liên tục khiến dân tình phải “đoán già đoán non” qua những chi tiết nhỏ, thì lần này, động thái của Trâm Anh được xem là một màn “đánh dấu chủ quyền” đầy tinh tế sau nhiều năm giữ kín chuyện tình cảm.

Bức ảnh xuất hiện ở tâm điểm trong story của Trâm Anh

Netizen soi bối cảnh và bóng lưng người đàn ông y hệt ảnh Trương Thế Vinh từng đăng tải

Trâm Anh từng bị soi diện trang phục giống trong ảnh để bí mật du lịch cùng Trương Thế Vinh

Mối quan hệ Trâm Anh và Trương Thế Vinh

Trương Thế Vinh là nghệ sĩ đa năng của Vbiz. Xuất phát điểm là ca sĩ, anh dần ghi dấu khi lấn sân diễn xuất và gameshow, từng góp mặt trong 7 Nụ Cười Xuân, Chạy Đi Chờ Chi Việt Nam, Sao Nhập Ngũ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai... Chuyện tình cảm của Trương Thế Vinh lại kín tiếng hơn hẳn. Năm 2014, anh công khai hẹn hò một nữ cơ trưởng và từng lên kế hoạch kết hôn vào năm 2016. Cặp đôi đã đặt tiệc, thông báo với bạn bè nhưng bất ngờ hủy hôn sát ngày cưới. Sau đổ vỡ, nam nghệ sĩ hạn chế chia sẻ chuyện đời tư.

Khi được hỏi về Trâm Anh, Trương Thế Vinh từng từ chối trả lời và mong khán giả cho anh “một khoảng nhỏ tự do”. Dù vậy, cả hai nhiều lần bị netizen “soi hint” như cùng đăng ảnh một chú chó, từng hợp tác trong Cây Táo Nở Hoa, xuất hiện thân thiết tại các buổi tiệc, sự kiện và bị bắt gặp chờ nhau ra về. Trong một lần chia sẻ về chuyện tình cảm, Trương Thế Vinh cho biết anh không đặt ra hình mẫu cụ thể, chỉ cần tìm được người có thể lắng nghe và san sẻ với mình. Sau những lần dự định dang dở, nam nghệ sĩ nói hiện không còn lên kế hoạch cho chuyện tương lai, bởi “biết đâu” người phù hợp lại đến theo cách anh không ngờ tới.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Trâm Anh, anh từng thẳng thắn: “Tôi từng thông báo sẽ từ chối trả lời bất kỳ điều gì về đời tư nên mong mọi người thông cảm. Rất mong khán giả cho tôi 1 khoảng nhỏ tự do”.

Trâm Anh sở hữu nhan sắc ấn tượng, là "ngọc nữ" trăm tỷ màn ảnh Việt

Trương Thế Vinh kín tiếng trong chuyện tình cảm

Ảnh: FBNV