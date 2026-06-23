'Trái tim' của tiêm kích MiG-31 và phản lực cơ Il-96 âm thầm thực hiện nhiệm vụ '50 triệu giờ' cho Nga

'50 triệu giờ' là con số kỷ lục tại Nga.

Nga triển khai công nghệ hàng không "hạ cánh" xuống nhà máy điện dân dụng

Có một sự thật ít người biết, những chiếc tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 và phản lực cơ dân dụng hạng nặng Ilyushin Il-96 (và Il-96) không chỉ phục vụ trên bầu trời.

"Trái tim" của chúng - các động cơ phản lực huyền thoại D-30 và PS-90A - đang âm thầm vận hành rất nhiều nhà máy điện, trạm nén khí và các cơ sở năng lượng lớn trải dài từ bán đảo Yamal băng giá (vùng tây bắc Siberia) đến đảo Sakhalin của Nga nằm ở Thái Bình Dương, truyền thông Nga đưa tin ngày 23/6.

Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga. Nguồn ảnh: Creative Commons

Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC, thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec của Nga) vừa công bố một cột mốc đáng chú ý: Tổng thời gian vận hành của toàn bộ các tuabin khí công nghiệp dựa trên hai dòng động cơ này đã vượt mốc 50 triệu giờ.

"Đến nay, đã có 1.334 tổ máy tuabin khí với tổng công suất 17.562 MW được sản xuất. Tổng số giờ hoạt động của chúng đã vượt quá 50 triệu giờ.

Đây không chỉ là một kỷ lục mà còn là minh chứng cho chất lượng thiết bị và công việc xuất sắc của đội ngũ chúng tôi" - Alexander Inozemtsev, Giám đốc điều hành của UEC thông tin.

Câu chuyện về an toàn: 50 triệu giờ không phải con số ngẫu nhiên

Trong ngành năng lượng, không có thước đo nào đáng tin cậy hơn thời gian vận hành tích lũy. 50 triệu giờ - nếu quy đổi - tương đương với 5.707 năm vận hành liên tục của một máy duy nhất.

Đây là bằng chứng thực tế rằng công nghệ hàng không, khi được chuyển hóa đúng cách sang ứng dụng mặt đất, đạt được độ tin cậy vượt trội.

Điều này đặc biệt quan trọng với các trạm nén khí trên tuyến đường ống dẫn khí đốt - nơi một sự cố kỹ thuật có thể gián đoạn nguồn sưởi của hàng trăm nghìn hộ dân giữa mùa đông Siberia, hoặc làm gián đoạn xuất khẩu khí đốt.

Dưới góc độ môi trường, tuabin khí dựa trên nền tảng hàng không có một lợi thế quan trọng so với các nhà máy nhiệt điện truyền thống: Hiệu suất chuyển đổi cao hơn và lượng phát thải CO2 thấp hơn đáng kể so với than hay dầu.

Khi kết hợp với chu trình thu hồi nhiệt, phần nhiệt thải từ tuabin còn được tận dụng để sưởi ấm đô thị, đẩy hiệu suất tổng thể lên tới 80–90%.

Về lâu dài, các tuabin khí như thế này cũng được thiết kế để chạy được bằng khí hydro hòa trộn mở đường cho lộ trình phi carbon hóa trong tương lai khi nguồn hydro xanh trở nên phổ biến hơn.

Với 50 triệu giờ vận hành tích lũy, những "trái tim" của MiG-31 và Il-96 đang chứng minh một điều: Công nghệ tốt không bao giờ chỉ phục vụ một mục đích duy nhất.