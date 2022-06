Bắt đầu từ ngày 9/5, Cục Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã phối hợp với một số ngân hàng triển khai thí điểm rút tiền mặt tại cây ATM bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử.



Sau thời gian triển khai, đến hiện tại đã có các ngân hàng (NH) thương mại gồm: NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), NH TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và NH Bản Việt thí điểm việc giao dịch nạp/rút tiền trên máy ATM bằng thẻ CCCD và CCCD gắn chip tại khu vực Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM,…

Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ cùng thẻ ngân hàng, người dùng đã có thể rút tiền/nộp tiền tại ATM của ngân hàng chỉ bằng thẻ CCCD gắn chip

Với hình thức mới này, thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ hay thực hiện các thủ tục phức tạp tại quầy, người dân đã có thể thực hiện mọi giao dịch với ngân hàng chỉ bằng thẻ CCCD. Việc có thêm cơ chế xác thực thêm khuôn mặt, vân tay khi dùng CCCD gắn chip để thực hiện các giao dịch tài chính tại ATM cũng giúp mức độ bảo mật tăng lên nhiều lần.

Quy trình nhanh gọn, thuận tiện cho người dùng

So với hình thức rút tiền bằng thẻ ATM truyền thống, việc sử dụng CCCD gắn chip giúp người dùng thuận tiện hơn khi giảm bớt được thủ tục, số lượng thẻ.

Quy trình nộp tiền cũng rút ngắn đáng kể thao tác và thời gian chờ đợi khi người dùng không cần phải xuất trình chứng minh thư, điền vào tờ khai hay lo lắng về việc sai thông tin người nhận.

Máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) trang bị nhiều tính năng hiện đại hơn so với máy ATM thông thường

Bên cạnh khe cắm thẻ ATM truyền thống là khe cắm thẻ CCCD gắn chip

Ứng dụng giải pháp xác thực CCCD chip gia tăng tính tiện lợi, thuận tiện và an toàn cho khách hàng khi giao dịch tại máy ATM

Quy trình rút tiền hoặc nộp tiền bằng CCCD gắn chip chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 1-2 phút

Với CCCD gắn chip, người dùng chỉ cần chọn giao dịch không dùng thẻ, chọn CCCD gắn chip, chọn nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay, mọi giao dịch sau đó sẽ diễn ra bình thường như với thẻ ATM ngân hàng. Trải nghiệm tại cây ATM của Ngân hàng Bản Việt cho thấy, quy trình rút tiền hoặc nộp tiền bằng CCCD gắn chip chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 1-2 phút.

Quy trình rút tiền bằng CCCD gắn chip tại cây ATM của Ngân hàng Bản Việt như sau:

Bước 1: Người dùng chọn phương thức giao dịch bằng thẻ CCCD gắn chip và chọn nộp hoặc rút tiền.

Bước 2: Tiếp đến đưa thẻ CCCD gắn chip vào đầu đọc thẻ của cây ATM. Giao diện màn hình sẽ hiển thị phương pháp xác thực bằng gương mặt hoặc vân tay của người dùng.

Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và đối chiếu thông tin trên CCCD gắn chip và thông tin của ngườid dùng đã được lưu trữ tại hệ thống ngân hàng. Sau khi xác nhận đúng là chủ thẻ, người dùng mới có thể thực hiện các giao dịch tiếp theo.

Bước 3: Nếu chọn nộp tiền người dùng chỉ cần đưa tiền vào hộc nhận tiền và chờ đợi giao dịch hoàn tất. Còn với việc rút tiền, hệ thống sẽ yêu cầu thêm bước nhập OTP được gửi qua tin nhắn SMS hoặc Smart OTP từ ứng dụng Ngân hàng số Digimi .

Khách trải nghiệm rút tiền bằng CCCD tại hệ thống ngân hàng tự động Digimi của NH Bản Việt

Thao tác nộp/rút tiền tại cây ATM bằng CCCD gắn chip thực hiện vô cùng đơn giản

Là người dùng thường xuyên giao dịch tại ngân hàng, sau những lần trải nghiệm tính năng rút tiền bằng CCCD gắn chip, anh Lê Hải Đăng bày tỏ sự hài lòng với sự tiện lợi của dịch vụ mới này.

Chia sẻ về trải nghiệm nộp/rút tiền bằng thẻ CCCD gắn chip, anh Hải Đăng cho biết: "Việc nộp/rút tiền bằng CCCD gắn chip mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi hơn rất nhiều vì giờ đây mình có thể thực hiện các giao dịch mọi lúc mọi nơi, kể cả khi quên mang theo thẻ ngân hàng.

Bên cạnh đó, sử dụng CCCD gắn chip để thực hiện giao dịch cũng được nâng hạn mức rút/nộp tiền với số tiền nộp tối đa lên đến 100 triệu đồng/giao dịch và đối với rút tiền mặt, hạn mức là 10 triệu đồng/giao dịch và tối đa 100 triệu đồng/ngày. Đồng thời, có thể nộp tiền cho mình hoặc cho tài khoản khác cùng hệ thống ngân hàng."

Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng khi giao dịch

Nếu như trước đây, thẻ ATM đã có sự bảo mật, thì nay sử dụng thẻ CCCD gắn chip còn được bảo mật cao hơn.

Cụ thể, với thẻ ATM truyền thống, nếu như bị mất thẻ và bị lộ mật khẩu, đối tượng hoàn toàn có thể sử dụng thẻ để rút tiền. Trong khi đó, khi sử dụng thẻ CCCD gắn chip để rút tiền, nếu bị mất, các đối tượng không thể sử dụng để rút tiền, vì thông tin trên chip bảo mật phải được đối sánh và đảm bảo trùng khớp thông tin của chủ thẻ.

Khi người dùng thực hiện các giao dịch, hệ thống camera sẽ chụp khuôn mặt của khách hàng với ảnh trên CCCD để xác thực và kết nối với tài khoản mở tại Bản Việt

Cận cảnh hệ thống camera được tích hợp trên cây ATM

Việc xác thực giao dịch bằng CCCD chip bảo đảm các yếu tố: CCCD chip; xác thực khớp sinh trắc học khuôn mặt/vân tay với dữ liệu được lưu CCCD chip; xác thực PIN của thẻ mà khách hàng đã chọn để giao dịch.

Trong trường hợp thất lạc thẻ CCCD chip, người lạ cũng không có khả năng sử dụng CCCD chip để thực hiện rút tiền do không xác thực khớp sinh trắc học và số PIN thẻ)…

Tại cây ATM của NH Bản Việt, hệ thống này dùng công nghệ bảo mật 3 tầng là chụp CCCD của khách hàng để đối chiếu; chụp khuôn mặt của khách hàng với ảnh trên CCCD để xác thực và kết nối với tài khoản mở tại Bản Việt; xác thực giao dịch qua tin nhắn SMS hoặc Smart OTP trên ứng dụng NH số. Do đó, nguy cơ giả mạo, rò rỉ thông tin của khách hàng là rất thấp.

Khi thực hiện việc rút tiền, người dùng NH Bản Việt còn được yêu cầu xác thực giao dịch qua tin nhắn SMS hoặc Smart OTP trên ứng dụng NH số

Theo công bố của Bộ Công an, giải pháp xác thực tự động các thông tin sinh trắc học khách hàng với dữ liệu đã được lưu tại CCCD chip giúp tăng cường độ chính xác, an toàn và giảm thiểu các nguy cơ rủi ro so với các phương pháp so sánh truyền thống - đối chiếu bằng mắt thường ảnh CMND với khuôn mặt khách hàng tại quầy giao dịch.

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại việc rút tiền bằng thẻ CCCD gắn chip chỉ mới được thí điểm áp dụng tại một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Viettinbank, Bản Việt,... đồng thời khách hàng vẫn chưa thể thực hiện các giao dịch liên ngân hàng.

Dự kiến trong thời gian tới, việc triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ ngân hàng sẽ được mở rộng trên toàn hệ thống ngân hàng.