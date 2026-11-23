Nặng khoảng 100 gram và không chạy Android, Metalio E-Ink 4 Plus vẫn nổi bật nhờ màn hình 4,7 inch đạt 297 ppi hiếm thấy ở phân khúc bỏ túi.

Làn sóng máy đọc sách siêu nhỏ gọn giá rẻ xuất xứ từ Trung Quốc do Xteink khởi xướng đang ngày càng sôi động, và Metalio E-Ink 4 Plus là một trong những cái tên mới nhất khiến tôi phải chú ý.

Sau vài ngày cầm nắm và trải nghiệm thực tế mẫu máy này, tôi nhận thấy đây là một thiết bị có nhiều điểm sáng đáng giá, dù vẫn còn đó một vài hạt sạn nhỏ trong quá trình sử dụng.

Màn hình 4,7 inch sắc nét hiếm thấy ở phân khúc bỏ túi

Yếu tố khiến tôi hài lòng nhất trên Metalio E-Ink 4 Plus chắc chắn là chất lượng hiển thị. Máy sở hữu màn hình E-Ink kích thước 4,7 inch với mật độ điểm ảnh lên tới 297 ppi, gần tương đương những mẫu máy đọc sách cỡ lớn như Kindle, Boox hay iReader.

Khi mở sách lên đọc trực tiếp, chữ viết hiển thị tương đối sắc nét và gần như không thể nhận ra hiện tượng răng cưa. Nếu đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc mini như Xteink X4 Pro (màn hình 4,3 inch, 220 ppi) hay Boox Picco (màn hình 3,97 inch, 235 ppi), độ mịn của chữ và không gian hiển thị của Metalio E-Ink 4 Plus tỏ ra nhỉnh hơn rõ rệt. Kết hợp với vóc dáng nhỏ gọn, cảm giác đọc sách trên chiếc máy này rất dễ chịu.

Bên cạnh độ nét cao, thiết bị còn được trang bị hệ thống đèn nền 2 tông màu với khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu, giúp tôi dễ dàng đọc sách ngay cả trong bóng tối. Qua thử nghiệm thực tế, ánh sáng phủ lên bề mặt màn hình khá đồng đều.

Tuy nhiên, khi bật đèn nền, độ tương phản của chữ sẽ bị giảm xuống đôi chút nhưng không gây khó chịu. Ngoài ra, độ sáng mặc định của máy hơi cao so với mắt tôi, nên tôi phải chủ động giảm bớt xuống để đọc thoải mái hơn vào buổi tối.

Thiết kế nhôm kính bắt mắt nhưng phím bấm chưa thật sự đã tay

Cầm Metalio E-Ink 4 Plus trên tay, ấn tượng đầu tiên của tôi là sự gọn nhẹ với trọng lượng chỉ khoảng 100 gram nhưng độ hoàn thiện lại không hề mang cảm giác rẻ tiền. Máy sử dụng khung hợp kim nhôm kết hợp mặt trước và mặt sau bằng kính, đi kèm phím cảm ứng màu cam đặc trưng tạo nên diện mạo rất độc đáo và cá tính.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào thao tác thực tế, điểm trừ của sản phẩm bắt đầu bộc lộ. Các phím bấm vật lý đặt bên cạnh hông cho cảm giác bấm khá cứng và hơi nhiều chất nhựa, trong môi trường yên tĩnh như khi đọc vào ban đêm, phím bấm kêu khá to.

Ngoài ra, vị trí bố trí của các nút chuyển trang cảm ứng cũng chưa thật sự tối ưu cho thói quen cầm nắm tự nhiên. Nếu nhà sản xuất tinh chỉnh lại cảm giác phím và sắp xếp vị trí chuyển trang hợp lý hơn, trải nghiệm cầm đọc một tay sẽ trọn vẹn hơn nhiều.

Không chạy Android, pin ấn tượng và hỗ trợ phần mềm mã nguồn mở

Về cấu hình bên trong, Metalio E-Ink 4 Plus không sử dụng hệ điều hành Android mà vận hành trên bộ vi điều khiển ESP32-S3. Dù vậy, phần cứng tích hợp trên máy vẫn rất đầy đủ trong tầm giá, bao gồm kết nối Wi-Fi, Bluetooth, loa ngoài, hỗ trợ sao chép sách qua cổng USB và khe cắm thẻ nhớ mở rộng tối đa 256 GB.

Thậm chí, tôi khá bất ngờ khi chiếc máy nhỏ gọn này vẫn có cả cảm biến gia tốc lẫn phản hồi rung, bạn có thể cài đặt hoặc tắt tính năng rung sau mỗi lần chậm màn hình hoặc bấm phím. Bên cạnh phiên bản hiện tại tôi đang sử dụng, hãng còn được cho là đang chuẩn bị một biến thể có kết nối 4G và camera 2 Mpx, dù thời điểm ra mắt và giá bán vẫn chưa được tiết lộ.

Về pin, mày được tích hợp viên pin dung lượng 2.000 mAh mang lại kết quả thử nghiệm ban đầu rất khả quan. Tôi đã đọc sách khoảng 4 giờ với mức đèn chiếu sáng thiết lập ở 10%, và lượng pin chỉ sụt đi khoảng 10 tới 15%. Dù cần thêm thời gian để đánh giá chính xác thời lượng sử dụng kéo dài nhiều ngày, mức tiêu hao này đủ để người dùng yên tâm mang máy theo bên mình.

Một điểm cộng khác là thiết bị định hướng tương thích với phần mềm mã nguồn mở. Chiếc máy tôi trải nghiệm đã được cài RickyOS và nếu muốn, bạn vẫn hoàn toàn có thể cài đặt CrossPoint, vốn từng được phát triển cho dòng máy đọc sách Xteink trên chiếc máy này.

Dù chưa có dịp khám phá hết toàn bộ tính năng bên trong, việc có sẵn tùy chọn thử nghiệm nhiều cấu hình phần mềm khác nhau là lợi thế lớn với những người thích tùy biến. Ngoài ra, máy đi kèm ốp lưng silicon và thẻ nhớ microSD 16 GB, kết hợp với bộ phụ kiện gồm dây đeo cổ tay, cáp USB-C và kính cường lực giúp người dùng có thể đưa vào sử dụng ngay lập tức.

Cạnh tranh gay gắt tại thị trường Việt Nam

Ở thời điểm hiện tại, Metalio E-Ink 4 Plus vẫn chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Người dùng trong nước muốn trải nghiệm thiết bị này sẽ phải tìm mua qua các đại lý xách tay hoặc người bán nhỏ lẻ, với mức giá dao động từ 2,2 - 3 triệu đồng tùy nơi bán.

Đặt vào mặt bằng thị trường Việt Nam, mức giá này khiến Metalio E-Ink 4 Plus phải đối mặt với sự cạnh tranh không hề nhẹ. Ở nhóm giá thấp hơn, người dùng đã có lựa chọn Xteink X4 Pro bản nội địa Trung Quốc hàng xách tay với giá khoảng 1,6 triệu đồng. Trong khi đó, ở tầm giá tiệm cận, Boox Picco hiện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá khoảng 2,8 triệu đồng, mang lại lợi thế rõ ràng về nguồn gốc và chế độ bảo hành trong nước.

Nhìn chung, Metalio E-Ink 4 Plus chưa phải là chiếc máy đọc sách bỏ túi hoàn hảo bởi cảm giác phím bấm vật lý còn cứng và nút chuyển trang cảm ứng bố trí chưa thật thuận tiện. Bù lại, với màn hình 4,7 inch đạt 297 ppi cực kỳ sắc nét, thiết kế nhôm kính nổi bật, đèn nền ba chế độ cùng thời lượng pin bền bỉ, thiết bị này vẫn mang lại nhiều giá trị đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một chiếc máy đọc sách nhỏ gọn, tập trung hoàn toàn vào việc đọc và thích trải nghiệm phần mềm mở.