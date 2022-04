Trải nghiệm leo hải đăng, cắm trại ở Mũi Dinh hoang sơ và kỳ vĩ

Mũi Dinh được biết đến là một mũi đất và là tên của một ngọn hải đăng thuộc xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận ), cách trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 30km về hướng nam.



Do có vị trí khá hẻo lánh, đường đi còn nhiều khó khăn, Mũi Dinh mới chỉ được biết đến khoảng vài năm gần đây. Vì vậy, nơi đây vẫn còn giữ được nét hoang sơ, hùng vĩ với từng núi đá nhô ra biển xanh, xếp thành hình thù lạ mắt.

Khách du lịch có thể chọn bất kỳ phương tiện nào để di chuyển đến Ninh Thuận. Nếu đi máy bay, sân bay gần nhất là Cam Ranh.

Tại Mũi Dinh, để cảm nhận hết vẻ đẹp của thiên nhiên, bạn nên đi xe máy, chiêm ngưỡng cung đường ven biển DT701 với một bên là núi non hùng vĩ, một bên là biển cả bao la. Theo cung đường này, du khách còn được thỏa thích ngắm hàng trăm cột chong chóng khổng lồ của hệ thống điện gió; đắm chìm trong hợp âm của nhiều cung bậc vọng vang từ sóng biển, từ nắng tràn đầy, gió mơn man và núi non hùng vĩ, giữa triền miên những đồi cát liên tục thay hình, đổi nét.

Bãi Tràng Mũi Dinh. Ảnh: travelmag.vn





Ảnh: vntrip.vn



Một điểm đến hấp dẫn rất nhiều bạn trẻ khi tới Mũi Dinh là Bãi Tràng. Đây là một bãi biển thoai thoải dài gần 200m cát trắng mịn thích hợp cho cắm trại cho nhóm nhỏ qua đêm. Dựng lều trên bãi biển, du khách sẽ hòa mình vào khoảng không bao la của đất trời, được ngắm trọn vẹn cả hoàng hôn lẫn bình minh phía chân trời.

Ảnh:@ nghiaa_traveller



Đêm, là trải nghiệm không gian lung linh bầu trời thẳm thẳm của các vì sao , cùng thức với “biển bạc đầu”. Sáng ra, tiếp tục được ngắm sắc vàng của bình minh dập dờn nhảy múa giữa màu nước xanh trong vắt của biển cả. Khung cảnh trời cao biển rộng đưa ta về với những khoảng lặng để được sống chậm hơn một lần, để càng trân quý hơn cuộc sống đong đầy yêu thương.

Ảnh: @si.nguyen_



Ảnh: vntrip.vn

Ở độ cao hơn 170 m so với mực nước biển, hải đăng Mũi Dinh cũng là địa điểm không thể bỏ lỡ. Để đến được hải đăng Mũi Dinh, du khách mất khoảng 15 phút đi bộ vượt qua những ngọn núi nhỏ, sang một con dốc dài tầm 1 km. Tuy nhiên bạn sẽ nhanh chóng bị thu hút trước cảnh đẹp nơi đây, càng lên cao bạn sẽ càng mê mẩn khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Do đường khá dốc và nắng ở Ninh Thuận gay gắt, du khách nên đi vào lúc sáng sớm, mang theo chai nước nhỏ và đồ ăn nhẹ. Được xây dựng từ thời Pháp, hải đăng Mũi Dinh ngày nay vẫn giữ trọng trách khẳng định chủ quyền biển đảo và soi đường cho những con thuyền xa khơi về bến an toàn.

Phía đường lớn có nhiều quán nước, quán cơm cung cấp dịch vụ giữ xe, hành lý. Đồng thời, nơi đây cũng có dịch vụ cho thuê lều, nơi tắm rửa và vệ sinh. Bãi biển có khu trông xe máy và giữ đồ nên bạn có thể yên tâm khi cắm trại tại đây. Địa điểm này cũng gần đồi cát Nam Cương, Hòn Đỏ, biển Cà Ná nếu bạn có thời gian.