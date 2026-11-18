Tính năng mới của iOS 27.3 beta 2 giúp iPhone Duo đỡ phụ thuộc vào cảm biến vân tay, nhưng chưa thể thay thế Face ID.

Bản thử nghiệm thứ hai của iOS 27.3, phát hành ngày 16/11, thêm cho iPhone Duo tuỳ chọn mở khoá bằng camera trước, có tên Unlock with Front Camera. Tuỳ chọn nằm trong Cài đặt, mục Touch ID & Mật mã. Sau thời gian dùng thử, tính năng đủ tiện để dùng hằng ngày, nhưng độ ổn định phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh.

Màn hình Cài đặt, mục Touch ID & Mật mã với tuỳ chọn Unlock with Front Camera trên iPhone Duo

Camera thường, không phải Face ID

iPhone Duo không có cụm cảm biến TrueDepth mà Face ID cần, gồm bộ chiếu hồng ngoại và các cảm biến đo độ sâu. Vì vậy tính năng mới chỉ dùng camera trước thông thường trên màn hình ngoài. Theo mô tả của Apple trong Cài đặt, máy dùng camera cùng một lần xác thực Touch ID hoặc mã khoá gần đây để mở khoá khi đang gập, và dữ liệu khuôn mặt không rời khỏi thiết bị. Sau khoảng 45 phút không dùng, máy lại đòi Touch ID.

Đăng ký "Face ID" trên iPhone Duo

Cách quét khác Face ID truyền thống. Face ID chiếu điểm hồng ngoại để đo độ sâu khuôn mặt, nên coi một tấm ảnh phẳng không phải người thật. Trên iPhone Duo, khi thiết lập, máy chỉ ghi nhận khuôn mặt theo 4 hướng là trên, dưới, trái, phải. Apple chưa công bố chi tiết thuật toán, cũng chưa nói máy có cơ chế chống lừa bằng ảnh hay video hay không.

Điều này giải thích giới hạn quan trọng nhất: tính năng chỉ mở khoá màn hình khoá. Apple Pay, mật khẩu, đăng nhập ngân hàng hay ứng dụng nhạy cảm đều vẫn phải dùng Touch ID. Các điện thoại Android dùng nhận diện 2D cho thấy rủi ro này có thật. Tổ chức Which? của Anh thử 208 điện thoại và thấy 64% bị đánh lừa bằng ảnh in 2D. Samsung cũng cảnh báo ngay lúc thiết lập rằng nhận diện khuôn mặt của hãng kém an toàn hơn. Google là ngoại lệ, khi hãng dùng AI để camera 2D đạt mức ngân hàng chấp nhận.

Camera selfie ẩn bên trong màn hình chính của iPhone Duo không hỗ trợ quét nhận diện gương mặt

Dùng thực tế: lúc nhạy, lúc không

Độ nhạy không đều. Có lúc máy mở gần như ngay khi nhìn vào, có lúc phản ứng chậm hẳn. Đeo kính thì kết quả chập chờn, đeo khẩu trang thì máy không nhận được. Ở môi trường ánh sáng yếu, máy lúc nhận lúc không, nên khó đoán trước.

Điều khó chịu nhất là lúc nhận diện thất bại. Máy không báo lỗi nhanh mà chờ khá lâu, và lúc đó đặt ngón tay lên Touch ID nhanh hơn nhiều so với đợi tiếp.

Tốc độ nhận diện khuôn mặt của tính năng này khá nhanh, tất nhiên về độ chính xác và bảo mật thì sẽ không bằng với Face ID truyền thống

Tính năng này cũng có những hạn chế, nhất là khi ở điều kiện ánh sáng yếu, camera của máy khó nhận diện được khuôn mặt người dùng dẫn tới việc không thể xác thực được

Người dùng Apple Watch nên bật thêm tính năng mở khoá bằng Apple Watch, vốn có sẵn trên iPhone Duo. Khi camera không nhận ra mặt, đồng hồ trên cổ tay vẫn có thể mở máy. Tuỳ chọn khoá máy ngay khi gập lại, cũng mới có trong bản beta này, đi cùng mở khoá bằng camera khá hợp lý. Gập máy là khoá, mở màn hình ngoài thì nhìn vào để mở.

Vì sao Apple làm điều này, và nên dùng thế nào

Tính năng ra đời sau nhiều lời phàn nàn về Touch ID trên iPhone Duo. YouTuber Marques Brownlee cho biết Apple cố ý thêm độ trễ vào mỗi lần mở khoá bằng vân tay. Joanna Stern kể cô vẫn mở máy lóng ngóng sau một tuần dù đã lưu 5 ngón tay. Một số reviewer khác ghi nhận có lúc phải thử nhiều lần mới mở được, và nút ở cạnh phải gây bất tiện cho người thuận tay trái.

Nhìn lại, mở khoá bằng camera trước giống một giải pháp tạm thời hơn là lời đáp cho vấn đề gốc. Ngay màn hình thiết lập của Apple cũng gắn nhãn tính năng kém an toàn hơn. Hiện chưa có nhiều thử nghiệm dài ngày, và đây mới là bản beta cho nhà phát triển, nên độ nhạy có thể thay đổi trước khi chính thức.

Với người cầm iPhone Duo hằng ngày, tính năng hợp làm lớp tiện lợi cho những lúc mở máy nhanh khi đủ sáng và không đeo khẩu trang. Khi cần chắc chắn hoặc thanh toán, Touch ID vẫn là lựa chọn chính. Apple dự kiến phát hành iOS 27.3 bản chính thức vào giữa tháng 12. Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang thử nghiệm iPhone Duo 2 với Face ID đặt dưới màn hình ngoài.