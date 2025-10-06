Trải nghiệm điện thoại “cục gạch” có máy chiếu, pin gấp 6 lần iPhone Air, vỏ siêu bền ném không vỡ hỏng

Nhắc đến điện thoại "cục gạch", nhiều người sẽ nghĩ đến những chiếc máy cơ bản, chỉ nghe gọi và siêu bền. Nhưng Doogee V Max Play đã biến khái niệm ấy thành một trải nghiệm mới mẻ: vừa là smartphone Android 15 mạnh mẽ, vừa là thiết bị chiếu phim mini, vừa là đèn pin công suất cao - tất cả gói gọn trong một thân máy gần 700g, nặng như ba chiếc điện thoại thông thường chồng lên nhau.

Thiết kế hầm hố, bền chắc như "xe tăng mini"

Doogee V Max Play có kích thước 183,5x85,4x30,5mm và trọng lượng 685g, thuộc hàng nặng nhất trên thị trường. Vỏ ngoài được gia cố để chống va đập, chống nước, chịu rơi ở độ cao vừa phải mà không hề hấn gì. Phần trên máy dày hơn do chứa cụm camera, đèn LED công suất lớn, quạt tản nhiệt và đặc biệt là máy chiếu. Cổng USB-C được bảo vệ bằng nắp cao su dày, khay SIM hỗ trợ hai nano-SIM và thẻ nhớ microSD.

Ở mặt lưng, hệ thống đèn thông báo nhiều màu "Night Elf" có thể tùy chỉnh hiệu ứng qua ứng dụng riêng. Khi bật hết công suất, hai mô-đun LED lớn đủ sáng để đọc sách hay nấu ăn trong phòng tối, tương đương hai bóng đèn LED 230V. Tuy nhiên, vì tỏa nhiệt mạnh, đèn chỉ duy trì mức sáng tối đa trong 5 phút liên tục.

Cấu hình cao, pin khủng 20500mAh

Máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 7300X, RAM 16GB (có thể mở rộng thành 36GB) và bộ nhớ trong 512GB. Hiệu năng ổn định, đáp ứng tốt các tác vụ phổ biến và chơi game nhẹ. Theo thử nghiệm AnTuTu, điểm hiệu năng của V Max Play còn nhỉnh hơn một số máy cùng chip trên thị trường.

Điểm ấn tượng nhất là viên pin 20500mAh - con số vượt xa hầu hết smartphone hiện nay, và cao gấp khoảng 6.5 lần so với chiếc iPhone Air của Apple. Với bộ sạc nhanh 45W đi kèm, máy mất hơn 2 giờ để sạc từ 20% đến 90% và có thể trụ đến một tuần nếu chỉ dùng cơ bản. Nhưng khi bật máy chiếu, pin sẽ tụt nhanh hơn, 15 phút chiếu phim 1080p có thể tiêu tốn 5 - 6% dung lượng.

Trải nghiệm "xem phim ở mọi nơi" với máy chiếu tích hợp

Đây là tính năng khiến V Max Play thực sự khác biệt. Máy chiếu độ phân giải 480p cho hình ảnh khá sắc nét ở khoảng cách 1,5m, tái hiện màu sắc trung thực, chỉ hơi nhạt so với màn IPS. Hệ thống tự động lấy nét và chỉnh méo khung hình hoạt động hiệu quả, chỉ cần vài giây là có thể bắt đầu buổi xem phim.

Menu điều chỉnh máy chiếu và chất lượng hình ảnh so với 1 laptop màn hình chất lượng cao.

Trong không gian tối, chất lượng hiển thị đủ để xem phim, chiếu slide hay giải trí cùng bạn bè. Quạt tản nhiệt mini phát tiếng nhỏ, không gây khó chịu khi sử dụng lâu. Doogee còn bán kèm chân đế và loa Bluetooth nhỏ gọn giúp trải nghiệm "rạp phim bỏ túi" thêm hoàn thiện.

Camera đủ dùng, phần mềm tùy biến nhẹ

Cụm camera sau gồm cảm biến chính 200MP, góc siêu rộng 8MP, camera hồng ngoại 20MP cho chế độ nhìn đêm, cùng camera selfie 32MP. Dù thông số cao, chất lượng ảnh chỉ ở mức khá, màu sắc lệch và chi tiết chưa tốt. Điểm cộng là camera đêm chụp rõ trong bóng tối, thích hợp cho các chuyến dã ngoại hoặc sử dụng ngoài trời.

Camera chính của máy không được đánh giá cao vì màu sắc không chính xác. Điểm cộng duy nhất ở camera hồng ngoại chuyên dụng để chụp ban đêm.

Máy chạy Android 15 với giao diện Doogee UI, có thêm các ứng dụng riêng điều khiển đèn, máy chiếu và phím tắt. Hiệu năng mượt, không bị "nhồi" quá nhiều phần mềm phụ.

Giao diện của Doogee Vmax Play được tùy biến khá nhiều.

Trải nghiệm thực tế: hầm hố, thú vị, nhưng không dành cho số đông

Doogee V Max Play - cũng như rất nhiều các smartphone Doogee khác trên thị trường - không dành cho ai tìm kiếm sự mỏng nhẹ. Với trọng lượng gần 700g, việc bỏ túi quần là bất khả thi. Bù lại, đây là thiết bị lý tưởng cho dân du lịch, thám hiểm hoặc những ai muốn có "tất cả trong một": pin siêu khủng, đèn cực sáng, máy chiếu tiện dụng và khả năng chống chịu tốt.

Với giá 639 USD (khoảng 16,8 triệu đồng), V Max Play là lựa chọn độc lạ trong thế giới smartphone bão hòa. Một chiếc "cục gạch hiện đại" có thể vừa soi sáng lều trại, vừa chiếu phim tối cuối tuần, vừa sống sót sau những cú rơi mạnh - đúng như slogan không chính thức của hãng: "ném vào tường vẫn sống sót".