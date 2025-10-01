Một mẫu điện thoại giá chỉ 2.5 triệu đồng nhưng khiến người dùng phải thốt lên: Không có gì để chê!

Trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh phân khúc phổ thông ngày càng cạnh tranh, Honor X6b phiên bản RAM 6GB tạo ra một sự khác biệt bằng cách tập trung vào tính thực dụng và độ tin cậy. Chiếc điện thoại này được định vị rõ ràng: không phải là "vua hiệu năng" mà là một trợ thủ ổn định, bền bỉ, đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu cơ bản và nâng cao của người dùng bận rộn.

Trên các sàn thương mại điện tử, nhiều người dùng phản hồi về chất lượng của chiếc điện thoại này.

- Mua cho phụ huynh sử dụng với giá này và chất lượng như này thì không còn gì để chê.

- Chạy ổn định, mượt các tác vụ thông thường. Phụ kiện đầy đủ, camera đủ dùng...Trong tầm giá thì quá ok!

- Với 1 con máy Ram 6G Rom 128G, sạc nhanh 35W, pin 5200mah thì còn gì có điểm trừ cho Honor X6b nữa đây.

Pin lớn, sạc nhanh

Nếu có một đặc điểm khiến X6b nổi bật so với nhiều đối thủ cùng tầm giá, đó chính là sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn và công nghệ sạc. Với 5200mAh, máy cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào, đảm bảo thời lượng sử dụng thoải mái trong một ngày dài làm việc, giảm thiểu lo lắng về việc phải tìm kiếm ổ cắm sạc giữa chừng.

Hơn nữa, việc tích hợp sạc nhanh 35W là một điểm cộng quan trọng. Trong khi nhiều sản phẩm phổ thông khác chỉ dừng lại ở mức 10W hoặc 18W, công suất 35W giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp lại pin.

Hiệu năng vừa đủ

Honor X6b được trang bị chip MediaTek Helio G85. Đây là một vi xử lý đã được kiểm chứng về sự ổn định, đủ khả năng xử lý mượt mà các tác vụ thông thường như lướt web, sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng văn phòng cơ bản và các trò chơi điện tử phổ thông với mức cài đặt phù hợp.

Với RAM 6GB, kết hợp công nghệ mở rộng RAM (RAM Turbo), khả năng đa nhiệm của máy được tăng cường. Điều này giúp người dùng có thể chuyển đổi giữa các ứng dụng công việc, Zalo, và trình duyệt một cách ít bị gián đoạn hơn. Bộ nhớ trong 128GB cũng là một dung lượng tiêu chuẩn, đủ không gian để lưu trữ một khối lượng lớn hình ảnh, video và ứng dụng cần thiết.

Màn hình 90Hz

Về thiết kế, X6b mang kiểu dáng hiện đại với khung viền vuông vắn. Điểm đáng chú ý hơn cả là sự cam kết về chất lượng cấu trúc. Việc máy đạt chứng nhận chống rơi tổng thể 5 sao từ SGS Thụy Sĩ mang lại một sự yên tâm nhất định. Đối với người dùng trưởng thành, yếu tố bền bỉ và khả năng chống chịu va đập nhẹ thường được đánh giá cao hơn là một thiết kế quá mỏng manh.

Màn hình 6.56 inch tuy sử dụng tấm nền TFT LCD và độ phân giải HD+, nhưng được bù đắp bằng tần số quét 90Hz. Tần số quét cao hơn này cải thiện đáng kể trải nghiệm thị giác khi lướt các dòng tin tức hoặc cuộn trang, giúp chuyển động hình ảnh mượt mà và dễ chịu hơn cho mắt.

Về camera, Honor X6b sở hữu camera chính 50MP AI. Độ phân giải này cho phép máy tạo ra những bức ảnh chi tiết, rõ ràng trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, phục vụ tốt cho nhu cầu chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc hoặc tài liệu. Tuy nhiên, camera phụ và camera trước 5MP ở mức cơ bản, chỉ đáp ứng được các nhu cầu chụp selfie hoặc gọi video đơn giản.

Có thể nói, Honor X6b 6GB là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một chiếc điện thoại pin khỏe, sạc nhanh, có bảo hành dài và cấu hình đủ dùng để xử lý công việc và giải trí nhẹ nhàng.