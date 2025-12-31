Trai đẹp quốc dân tình sử hẹn hò 150 người

Sáng 31/12, tờ 163 cho hay, trai đẹp quốc dân Viêm Á Luân (nhóm nhạc hạng S Phi Luân Hải) vừa xuất hiện trên 1 chương trình podcast. Tại đây, nam ca sĩ sinh năm 1985 khiến toàn cõi mạng châu Á dậy sóng khi tuyên bố đã hẹn hò tổng cộng 150 người từ hồi đại học tới thời điểm hiện tại.

Trước ống kính, thành viên Phi Luân Hải hồ hởi chia sẻ về tình trường của mình như thể đã lập được 1 chiến tích vẻ vang. Nam nghệ sĩ "lắm tài nhiều tật" còn không ngần ngại tiết lộ rằng mình đã yêu tận 50 người chỉ tính riêng trong 4 năm đại học.

Không chỉ đưa ra con số gây choáng váng, Viêm Á Luân còn khẳng định bản thân khá nghiêm túc, không phải người yêu đương tùy tiện trong những mối tình đã qua. Thế nhưng, đông đảo khán giả đã cười nhạo trước lời phát biểu này của nam diễn viên Thơ Ngây.

Viêm Á Luân gây xôn xao khi tuyên bố hẹn hò 150 người trong 20 năm qua. Ảnh: Weibo

Cũng trong podcast mới đây, Viêm Á Luân cởi mở chia sẻ về mối tình đồng tính với nam diễn viên A Bổn. Thành viên Phi Luân Hải cho hay, trong thời gian còn hẹn hò họ từng sống chung với nhau. Thế nhưng, Viêm Á Luân - A Bổn thường xuyên "cơm không lành canh không ngọt", có đập tivi hay lật bàn cũng là chuyện như cơm bữa. Sau đó, cặp đôi quyết định "đường ai nấy đi" sau 9 năm gắn bó.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng đã tranh cãi nảy lửa xung quanh con số 150 mối tình do Viêm Á Luân tự công bố mới đây. Trong đó, 1 bộ phận khán giả cho rằng tài tử Thơ Ngây "chém gió", bịa ra thông tin không có thật nhằm gây sự chú ý và đánh bóng tên tuổi. Những netizen này nhấn mạnh, việc 1 người trải qua tận 150 mối tình trong 20 năm là không thể xảy ra, rất khó tin.

Song song với đó, cũng có nhiều ý kiến nhận định, Viêm Á Luân đã ngoại tình, hẹn hò nhiều người cùng 1 lúc nên mới có con số 150 mối tình như vậy. 1 bộ phận netizen còn liên hệ tới chuyện Viêm Á Luân thừa nhận anh và A Bổn nhiều lần cãi vã rồi đặt ra nghi vấn thành viên Phi Luân Hải ngoại tình nên mới dẫn tới cảnh "cơm không lành canh không ngọt" với bạn trai cũ. Suy luận này của công chúng không phải là không có cơ sở, bởi lẽ Viêm Á Luân từng bị tố phóng túng, bắt cá 3 tay trong quá khứ.

Những chia sẻ của Viêm Á Luân đã khiến mối tình giữa anh và bạn trai cũ A Bổn gây chú ý trở lại. Ảnh: 163

Viêm Á Luân tên thật là Ngô Canh Lâm, sinh năm 1985 ở Đài Loan (Trung Quốc). Nam ngôi sao gặt hái nhiều thành công vang dội trong vai trò thành viên nhóm nhạc quốc dân Phi Luân Hải. Bên cạnh ca hát, anh còn tham gia diễn xuất ở nhiều tác phẩm ăn khách như Thơ Ngây, Tử Thần Thiếu Nữ,...

Nam diễn viên kiêm ca sĩ đã sụp đổ hình tượng dày công gây dựng sau bê bối quay và phát tán clip nhạy cảm của trẻ vị thành niên. Theo TikToker Khâu Diệu Nhạc, Viêm Á Luân đã ép anh quan hệ khi anh mới 17 tuổi và còn phát tán clip nóng của 2 người. Thành viên Phi Luân Hải thừa nhận có quan hệ với TikToker họ Khâu nhưng khẳng định chỉ vô tình để lộ clip nhạy cảm trong lần mang điện thoại đi sửa. Cuối cùng, tòa án tuyên phạt Viêm Á Luân 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 3 năm vì vi phạm Luật về phòng chống bóc lột tình dục trẻ nhỏ và thiếu niên.

Viêm Á Luân từng là trai đẹp quốc dân vạn người mê, song hình tượng đó đã bị sụp đổ vì bê bối đời tư chấn động liên quan tới Khâu Diệu Nhạc. Ảnh: 163