Đàm Vĩnh Hưng rao bán đất rộng gần 300m2 trên đường Nguyễn Gia Trí

Cuối năm 2025, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa khiến công chúng chú ý khi đăng tải thông tin rao bán một lô đất rộng 297m2 tại đường Nguyễn Gia Trí, TP.HCM. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hào hứng viết: “ Cuối năm chào hàng phát nữa! Hy vọng Thổ địa đưa đường dẫn lối cho con gả được miếng này nữa cho con đủ tiền xây cái túp lều nho nhỏ cho cha con con trú mưa, tránh nắng ạ! ” .

Lô đất Đàm Vĩnh Hưng rao bán có diện tích rộng, nằm trong khu vực nhiều biệt thự, căn hộ dịch vụ

Trong bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng mô tả lô đất nằm trong khu biệt thự cao cấp với nhiều villa và căn hộ dịch vụ xung quanh, tọa lạc tại khu vực được anh đánh giá là "buôn bán sầm uất và rần rần nhất nhì miền Nam".

Hẻm vào đất rộng 2 làn xe hơi, thuận tiện di chuyển. Lô đất có kích thước ngang 12m và dài 25m, là đất trống dễ xây dựng, phù hợp với nhiều công năng như xây văn phòng, công ty, căn hộ dịch vụ cho thuê hoặc làm nhà ở.

Việc Đàm Vĩnh Hưng rao bán lô đất này diễn ra trong bối cảnh anh vừa có một quyết định lớn liên quan tới bất động sản của mình. Nam ca sĩ đã hoàn tất việc bán căn biệt thự ở cư xá Bắc Hải, TP.HCM, nơi gia đình anh đã sinh sống suốt 17 năm.

Biệt thự Đàm Vĩnh Hưng đã bán trước đó



Cơ ngơi này của Đàm Vĩnh Hưng có hai mặt tiền đường, tọa lạc tại giao lộ Thất Sơn - Hương Giang, phường Hoà Hưng (phường 15, quận 10 cũ), thuộc cư xá Bắc Hải. Căn biệt thự có kết cấu gồm một tầng hầm và 5 tầng, có hồ bơi với tổng diện tích đất 378,6m2. Cách đây vài tháng, căn biệt thự này được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 304 triệu đồng/m2.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con trai Polo Huỳnh trong việc học tập. Bé hiện theo học tại một trường quốc tế ở quận 2, và việc di chuyển hàng ngày từ biệt thự cũ ở quận 10 mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, việc bán nhà cũ để chuyển tới nơi ở mới gần trường hơn là ưu tiên hàng đầu của anh.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai

Trong thời gian chờ xây nhà mới, Đàm Vĩnh Hưng cùng gia đình dọn đến nơi ở thuê để thuận tiện cho việc chăm sóc con trai. Cơ ngơi mới của nam ca sĩ khởi công sau Tết Bính Ngọ (âm lịch), dự kiến hoàn thiện vào năm 2027.