Bị hỏi xoáy chuyện đàn ông chăm con mọn, ông bố nổi tiếng không ngần ngại “đáp xoay”

Trong xã hội, vẫn còn tồn tại định kiến mạnh mẽ rằng người đàn ông phải làm việc bên ngoài để kiếm tiền nuôi gia đình, trong khi phụ nữ chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con cái. Bởi thế mà khi gặp một người đàn ông tay bồng tay bế, chăm sóc con nhỏ, phản ứng tự động của nhiều người sẽ là hỏi: “Mẹ nó đâu rồi” hoặc “Bố không đi làm à?”.

Cee Jay, giáo viên tiếng Anh, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, cũng thường xuyên bị “dội bom” những câu hỏi đầy tổn thương như thế mỗi đi đưa hai nhóc tì ra đường chơi.

Ông bố hai con rất chăm chỉ "tha lôi" con đi chơi

Dù được khen ngợi “Sao bố lại chăm con khéo thế?”, nhưng Cee Jay vẫn hiểu, ẩn sau những lời khen đó là sự quan tâm đầy tò mò về vai trò, đóng góp của anh và vợ trong gia đình.

Ông bố hai con tiết lộ, những lần như thế, anh thường xéo xắt đáp trả: “Mẹ nó đang nghỉ ngơi”; “Tại sao không?”; “Bố đang đi làm đây”, hay: “Vì nó là con tôi”. Đối phương đương nhiên sau đó không hỏi han thêm gì nữa.

Anh chàng châu Phi có vợ là Lê Thu Phương, một cô nàng Hà Nội khá nổi vì nhan sắc và khéo léo kinh doanh. Hai vợ chồng chọn những công việc tự do, không bị gò bó để có nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Anh tâm sự: “Bạn nói thật đi, một ngày bạn thật sự dành được bao nhiêu thời gian cho con cái và gia đình? Mình làm việc tại nhà full time, không phải nhân viên hay sếp của ai, nhưng vẫn sống được một cuộc sống thoải mái”.

Cee Jay cho rằng, anh không bán thời gian và công sức để người làm giàu cho người khác. Thay vào đó, anh dành thời gian đầu tư cho những điều quan trọng trong cuộc đời, đặc biệt là gia đình.

Khi mới hẹn hò với Thu Phương, Cee Jay gần như thất nghiệp, không có gì trong tay. Anh thậm chí còn bị bố Phương hỏi sốc: Định làm gì để kiếm tiền nuôi vợ con?

Cặp đôi chọn làm công việc tự do để có nhiều thời gian bên gia đình

Sau chặng đường yêu đương gần 10 năm và có hai em bé lai dễ thương, Cee Jay đã chứng minh anh vừa có thể đảm bảo kinh tế gia đình, vừa dành nhiều thời gian nuôi dạy các con.

Thu Phương cũng nhiều lần khoe rằng, cô hạnh phúc khi có chồng… đảm đang, chăm sóc hai em bé rất cẩn thận và khoa học. Cee Jay đóng vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dạy hai em bé, và coi đó là “sự nghiệp” quan trọng hơn cả trong cuộc đời anh.

Trẻ em ở gần bố nhiều có lợi ích gì?

Các nhà tâm lý học đã chỉ ra, cả bố và mẹ đều rất quan trọng trong hành trình lớn khôn của trẻ em. Trẻ em được gần gũi với bố có thể mang lại nhiều lợi ích tâm lý và phát triển.

Tạo ra mối quan hệ an toàn và ổn định: Gần gũi với bố giúp trẻ cảm thấy an toàn, có sự ổn định và tin tưởng trong mối quan hệ gia đình của mình.

Phát triển tình cảm yêu thương và lòng can đảm: Việc có một bố hiện diện và chăm sóc tận tình giúp trẻ phát triển tình cảm yêu thương và lòng can đảm. Trẻ cảm thấy có sự hỗ trợ và bảo vệ từ bố, điều này giúp hình thành hình mẫu về tình yêu và lòng can đảm trong tâm trí của trẻ.

Học hỏi kiến thức và kỹ năng: Bố thường đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho con. Sự gần gũi với bố giúp trẻ học hỏi các kỹ năng sống, giải quyết vấn đề và xây dựng kiến thức về thế giới xung quanh.

Hai em bé lai được bố dành nhiều thời gian chăm sóc

Phát triển kỹ năng xã hội và kỹ năng giao tiếp: Bố thường thúc đẩy trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội và hỗ trợ trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp. Việc gần gũi với bố giúp trẻ tự tin hơn khi tương tác với người khác và hòa nhập vào cộng đồng.

Tạo ra hình mẫu về nam giới tích cực: Bố đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức của trẻ về nam giới. Gần gũi với bố có thể giúp trẻ hiểu về vai trò của nam giới trong gia đình và xã hội, cũng như hình thành nhận thức tích cực về nam giới.

Trẻ em sẽ phát triển lành mạnh, toàn diện nếu được gần gũi nhiều với bố

Tất cả những tác dụng này đều đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em trong giai đoạn ấu thơ và tuổi thiếu niên.