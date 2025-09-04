Trả lời 8 câu này biết đủ chuyện “hết A80 rồi anh cầu hôn em”

Hãy thử sức với 8 câu hỏi siêu thú vị này để khám phá chi tiết câu chuyện “hết A80 anh cầu hôn em”! Đáp án chuẩn xác, phong cách thì “ngọt như phim tình cảm”! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ
Hỏi: Màn cầu hôn viral của chiến sĩ Trần Văn Danh diễn ra ở đâu?
Hỏi: Trần Văn Danh thuộc khối lực lượng nào trong lễ diễu binh A80?
Hỏi: Cặp đôi Trần Văn Danh và Phương Mai quen nhau như thế nào?
Hỏi: Phương Mai đã làm gì để cổ vũ Trần Văn Danh trong dịp lễ diễu binh A80?
Hỏi: Trần Văn Danh đã chuẩn bị những gì cho màn cầu hôn của mình?
Hỏi: Trần Văn Danh sinh năm bao nhiêu?
Hỏi: Phương Mai sinh năm bao nhiêu?
Hỏi: Sau lễ diễu binh A80, cặp đôi Trần Văn Danh và Phương Mai dự định làm gì?
Chúc mừng bạn đã hoàn thành quiz! Bạn có thấy câu chuyện tình "hết A80 anh cầu hôn em" thêm phần lãng mạn sau khi khám phá những chi tiết này không?