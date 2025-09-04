Trả lời 8 câu này biết đủ chuyện “hết A80 rồi anh cầu hôn em”

Đúng

Đáp án: B. Lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi cùng nhau

Giải thích: Trần Văn Danh chia sẻ rằng sau dịp A80, anh sẽ được nghỉ phép và cả hai dự định lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi sau thời gian xa cách.