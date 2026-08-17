Trả lại tiền hối lộ, nguyên Thứ trưởng và nhiều cán bộ không bị xử lý hình sự

Trong vụ án ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) nhận hối lộ, cơ quan tố tụng xác định nguyên Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và nhiều cán bộ khác nhận hàng trăm triệu đồng nhưng không xử lý hình sự với lý do họ trả lại tiền, không biết doanh nghiệp bị "ép buộc".

Thu giữ 251 tỷ đồng, kê biên nhiều bất động sản

Ngày mai (18/8), TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 28 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cùng các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 9 ngày, Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa; 1 Kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội và 3 Kiểm sát viên Viện KSND Tối cao được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Trong vụ án, các bị cáo: Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) cùng Tống Nam Hải (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương (đều cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài); Nguyễn Thành Hưng (cựu cán bộ Văn phòng Cục); Phan Thị Thu Trang (cựu cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo); Đỗ Vân Hương (cựu Trưởng phòng Pháp chế); Tạ Thị Thanh Thúy (cựu Phó Trưởng phòng Thị trường châu Á, châu Phi) bị xét xử tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị xét xử tội "Môi giới hối lộ".

Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Hoàng Long) với 12 cấp dưới bị xét xử tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng hầu tòa tội danh này còn bị cáo Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) và 4 cán bộ, nhân viên.

Các bị cáo Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương.

Theo cáo buộc, từ 2021 - 2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Ông biết và “ngó lơ” để bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo cán bộ "gây khó khăn" cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ông Nam cùng đồng phạm đã “ép” doanh nghiệp đưa tiền theo định mức từ 100 - 400 triệu đồng.

Ngoài ra, trong thẩm định, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, ông Hoan còn đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng quy trình thẩm định trái pháp luật, “tạo rào cản” để doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo quy định. Doanh nghiệp do đó buộc đưa tiền định mức 500 USD/lao động, để “được tạo điều kiện” cấp phiếu.

Từ những “rào cản” tạo ra, cựu Thứ trưởng Hoan, ông Tống Hải Nam và một số cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty. Riêng ông Hoan nhận hơn 16,3 tỷ đồng...

Về phía doanh nghiệp, từ 2020 - 2025, các công ty của bị cáo Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã lập hai hệ thống sổ kế toán che giấu doanh thu 1.241 tỷ đồng. Hành vi trên làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước 244 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, truy tố, các bị cáo và người liên quan nộp khắc phục hơn 251 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng kê biên nhiều bất động sản, đảm bảo công tác thi hành án.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Viện Kiểm sát xác định có một số trường hợp ký giấy phép, nhận hối lộ của doanh nghiệp nhưng không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, Viện Kiểm sát xác định ông Lê Tấn Dũng (nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước nhưng ký 7 giấy phép do được ủy quyền. Ông Dũng nhận từ Tống Hải Nam 500 triệu đồng, cơ quan truy tố cho rằng nguyên Thứ trưởng không biết Cục Quản lý lao động ngoài nước “gây khó khăn”, buộc doanh nghiệp đưa tiền; không bàn bạc với bị cáo Nam; không tiếp xúc với doanh nghiệp và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Ngoài ra, một số cá nhân tại Bộ cũng nhận tiền, thực hiện nhiệm vụ chung theo chỉ đạo của cấp trên, không tiếp xúc với doanh nghiệp, không biết việc “gây khó khăn” buộc doanh nghiệp phải đưa tiền. Do ông Dũng và cán bộ tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận, cơ quan điều tra không xử lý trách nhiệm hình sự.

Đối với nhóm bị cáo Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định và 27 cá nhân đưa tiền cho cán bộ, lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Viện Kiểm sát cho rằng việc đưa tiền do bị “tạo rào cản”, “gây khó khăn”. Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, có đơn tố cáo hành vi “Nhận hối lộ” của cán bộ. Vận dụng Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan điều tra không xử lý trách nhiệm hình sự tội “Đưa hối lộ”.