Ngày 26-5, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã ra quyết định điều tra bổ sung vụ án sai phạm, xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan. Theo đó, thời gian điều tra bổ sung không quá 2 tháng.

Cao Minh Quang thời điểm còn đang tại chức - Ảnh: NLĐO

Về lý do trả hồ sơ, VKSND Tối cao cho rằng cần làm rõ hành vi sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên phó cục trưởng quản lý Dược, Bộ Y tế (vừa bị tuyên án 3 năm tù trong vụ VN Pharma - PV), trong việc kiểm tra Công ty Dược Cửu Long. Từ đó dẫn đến việc Dược Cửu Long giữ lại 3.848.000 USD mà không báo cáo Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, VKSND còn yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục đôn đốc giải mật tài liệu để làm căn cứ giải quyết vụ án.

Trong vụ án này, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Cao Minh Quang, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, cùng 3 cấp dưới ở Bộ Y tế là ông Nguyễn Nam Liên, nguyên phó vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính; Dương Huy Liệu, nguyên vụ trưởng Kế hoạch-Tài chính; Phạm Thị Minh Nga, nguyên kế toán trưởng Ban quản lý kế hoạch phòng chống dịch cúm A, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, Cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố Lương Văn Hóa, Tổng Giám đốc Công ty Dược Cửu Long, cùng 3 người dưới quyền: Nguyễn Thanh Tòng, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính; Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên kế toán trưởng, và Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, nguyên giám đốc Chi nhánh TP HCM kiêm Giám đốc Xuất nhập khẩu, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, các bị can là quan chức của Bộ Y tế đã không kiểm tra, không đánh giá việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu khi thanh lý hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir (trị cúm H5N1) với Công ty dược phẩm Cửu Long. Từ đó, Bộ Y tế đã không phát hiện việc công ty này được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,848 triệu USD để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Từ năm 2009, bị can Cao Minh Quang khi đó với nhiệm vụ được giao đã phát hiện ra sự việc nhưng không có biện pháp xử lý thu hồi tài sản về cho nhà nước. Chính vì thế, cùng với các bị can tại Công ty dược Cửu Long, các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế cũng phải liên đới chịu trách nhiệm về khoản tiền hơn 3,84 triệu USD, là khoản thiệt hại của nhà nước trong vụ án.

Trong quá trình điều tra, bị can Cao Minh Quang thừa nhận sau khi đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Dược Cửu Long chưa thanh toán hơn 3,8 triệu USD cho nhà cung cấp nguyên liệu, ông đã không chỉ đạo kiểm tra tiếp. Sau khi ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ nhưng không chỉ đạo kiểm tra lại việc thanh toán tiền mua nguyên liệu của Công ty Dược Cửu Long, do nghĩ việc kiểm tra tài chính là việc của Thứ trưởng phụ trách tài chính. Bị can Quang cho hay do "bận nhiều việc" nên không đề xuất hay giao đơn vị chức năng kiểm tra tiếp.