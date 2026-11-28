Ngày 27/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Quốc Tuấn (SN 1988, ở phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Cùng vụ án, bị cáo Mai Khánh Thiện (SN 1996, ở xã Mang Yang, Gia Lai), Tăng Thị Tú Trinh (SN 2002, ở An Thạnh, TP Cần Thơ), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2001, ở Phước Hội, Lâm Đồng), Ngô Thị Cẩm Vân (SN 1989, ở Nam Trực, Ninh Bình) và Bùi Thị Kim Thi (SN 1986, ở Phú Diễn, Hà Nội) bị xét xử về cùng tội danh.

Phiên tòa được xét xử theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trở thành “cò” sau khi bán thận

Theo cáo trạng, Tuấn từng bán thận nên nắm rõ trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng. Do đó, Tuấn đã cùng các đồng phạm, thống nhất thực hiện hành vi môi giới mua, bán gan, thận của người khác nhằm thu lợi bất chính.

Nhóm này sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia các hội, nhóm có nội dung liên quan mua, bán gan, thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua và bán. Khi có thông tin, các đối tượng sắp xếp gặp trực tiếp để Tuấn trao đổi, hướng dẫn việc khám sàng lọc, thu thập thông tin bệnh án, thống nhất giá mua, giá bán và phương thức thanh toán tiền mua, bán thận.

Trinh và Thiện được phân công đưa người bán và người mua đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, thực hiện xét nghiệm các chỉ số đặc thù (chỉ số tương thích HLA) phục vụ việc ghép tạng; đồng thời hướng dẫn các bên hợp thức hóa thủ tục bán thận dưới hình thức hiến tặng theo quy trình hiến nhân đạo.

Tuấn còn thuê nhà trọ tại phố Ngọc Trì, Hà Nội để bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt cho những người có nhu cầu bán thận. Đồng thời Tuấn chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và xét nghiệm của người bán.

Kết quả điều tra xác định, từ 2/5 - 25/9/2024, Tuấn và Thiện đã thực hiện 9 vụ môi giới mua bán thận. Tuấn được hưởng lợi tổng số hơn 2 tỷ đồng, Thiện được hưởng lợi gần 130 triệu đồng.

Trinh thực hiện 7 vụ môi giới mua bán thận, hưởng lợi tổng số 380 triệu đồng. Đạt thực hiện 3 vụ môi giới mua bán thận, hưởng lợi tổng số 270 triệu đồng. Vân thực hiện 2 vụ môi giới mua bán thận, hưởng lợi tổng số tiền hơn 570 triệu đồng. Thi thực hiện 1 vụ môi giới mua bán thận, hưởng lợi số tiền hơn 120 triệu đồng.

Lời khai của những người bán thận

Theo cơ quan chức năng, những người bán thận trong vụ án là những người có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để trang trải cuộc sống nên đã bán thận của mình để có tiền. Theo Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống, những người bán thận bị tổn thương cơ thể là 41%.

Tài liệu điều tra thể hiện, vì hoàn cảnh khó khăn, tháng 11/2023, anh T muốn bán 1 quả thận của mình nên sử dụng tài khoản Facebook tham gia nhóm “Mua bán thận”. Tại đây, anh được một tài khoản lạ cho số của Tuấn để liên hệ.

Gặp nhau, Tuấn thỏa thuận giá mua một quả thận của anh T là 550 triệu đồng; đồng thời cam kết lo các thủ tục và chi phí liên quan. Sau đó, Tuấn phân công Trinh và Thiện đưa anh T đi khám, làm các xét nghiệm cần thiết.

Khi thấy kết quả xét nghiệm của anh T tương thích với chị Q (SN 1986, bệnh nhân đang điều trị bệnh suy thận tại bệnh viện và có nhu cầu ghép thận), Tuấn đã thông báo cho chị Q. Trước đó, Tuấn và chị Q thỏa thuận, Tuấn sẽ tìm người bán thận cho chị Q, đặt cọc cho Tuấn 30 triệu đồng.

Đến ngày 2/5/2024, trước khi chị Q được tiến hành ghép thận, chồng chị Q đã chuyển cho Tuấn 960 triệu đồng theo yêu cầu. Nhận tiền, Tuấn đã chuyển khoản 550 triệu đồng cho anh T, đồng thời chuyển tiền công môi giới cho đồng phạm từ 10 - 50 triệu đồng. Trừ đi các chi phí, Tuấn hưởng lợi 300 triệu đồng.

Theo bản Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống, cơ thể anh T hiện có 1 thận phải, không có thận trái, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 41%.

Tương tự, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đầu năm 2024, anh N (ở Thanh Hóa) gặp Tuấn, Thiện, Trinh tại khu vực gần Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai bên thỏa thuận, thống nhất giá bán một quả thận là 550 triệu đồng và Tuấn chịu toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, khám và xét nghiệm.

Quả thận của anh N sau đó được môi giới bán cho chị N với giá 950 triệu đồng. Trừ đi các chi phí, Tuấn được hưởng lợi 314 triệu đồng trong vụ này.

Với chị Q, chị N… là những người đã liên hệ với Tuấn và đồng phạm để nhờ tìm người đủ sức khỏe bán thận, xét mục đích là để tìm mua thận của người muốn bán nhằm mục đích cứu sống bản thân nên đánh giá không đồng phạm với Tuấn, cơ quan điều tra không đề cập xử lý với những người này.

Đưa vụ án ra xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án.