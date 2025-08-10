Trả hết nợ 500 triệu nhờ ChatGPT

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, từ công việc, học tập,... có lẽ cũng chẳng có gì lạ khi người ta tìm tới ChatGPT để “tâm sự” tất cả mọi vấn đề nhức nhối trong cuộc sống của mình.

Ban đầu, mục đích có thể chỉ đơn giản là chẳng nói được với ai nên kể với ChatGPT cho nhẹ lòng, nhưng thực tế lại chứng minh: ChatGPT có ích hơn nhiều so với những gì chúng ta đang hình dung.

Câu chuyện của cô gái dưới đây chính là minh chứng cho lời khẳng định đó.

Trượt dài với nợ nần

Jennifer Allan (35 tuổi) là một môi giới bất động sản kiêm nhà sáng tạo nội dung sống tại Mỹ. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn với Newsweek, cô thừa nhận bản thân gần như chưa bao giờ thoát khỏi áp lực tiền bạc, không phải vì không kiếm ra tiền, mà vì không biết cách quản lý.

Ảnh minh họa

Giống như nhiều người khác, Jennifer lớn lên mà không được dạy về kỹ năng tài chính cá nhân, chẳng hiểu lập kế hoạch tài chính là gì, và cũng chẳng bao giờ ngồi xuống phân tích xem tiền của mình đang “đi đâu về đâu mỗi tháng”.

“Tôi cứ nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền hơn thì mọi khó khăn sẽ được giải quyết nhưng sự thật là thu nhập càng tăng, tôi càng bế tắc” - Jennifer chia sẻ.

Sự bế tắc mà Jennifer đề cấp chính là khoản viện phí khổng lồ sau khi cô sinh con. Theo Forbes, chi phí sinh nở trung bình ở Mỹ trong năm 2025 rơi vào khoảng 18.865 USD (khoảng hơn 493 triệu đồng) - Một con số khổng lồ kể cả khi có bảo hiểm.

Vì mức viện phí khổng lồ vượt xa thu nhập cũng như khoản tiết kiệm, Jennifer bắt đầu phải “sống dựa” vào thẻ tín dụng. Và từ đó, hành trình trượt dài trên nợ nần cũng bắt đầu. Cô không còn cách nào khác ngoài quẹt thẻ tín dụng để chi trả hóa đơn thiết yếu của cuộc sống. Việc này diễn ra trong nhiều tháng trời, cuối cùng tạo thành khoản nợ tín dụng trị giá 12.000 USD (khoảng 493,8 triệu đồng)

Vô tình “gặp” ChatGPT, thành công thoát nợ

Trong một lần tình cờ lướt TikTok, Jennifer bắt gặp trào lưu “30-day debt challenge” (Tạm dịch: Thử thách trả hết nợ trong vòng 30 ngày), do các KOLs tài chính khởi phát. Phải nói rằng lúc đó, Jennifer gần như đã ở tận cùng bế tắc với khoản nợ tín dụng ngoài khả năng chi trả.

Cô cũng không đặt kỳ vọng gì nhiều, chỉ tặc lưỡi “thử xem sao” vì đằng nào cũng đang tuyệt vọng đến mức chẳng biết làm gì hơn rồi. Và chính Jennifer cũng không thể ngờ hành động tiếp theo của cô lại lật ngược tình thế: “Kêu gào” nhờ ChatGPT lên kế hoạch trả nợ trong vòng 30 ngày.

Ảnh minh họa

Kết quả mà Jennifer nhận được là thử thách nhỏ mỗi ngày, bao gồm 4 gạch đầu dòng tương đương với 4 tuần trong tháng:



- Bán đồ cũ - những món không còn sử dụng

- Kiểm tra lại các dịch vụ đăng ký trên app store và hủy hết cài đặt thanh toán tự động cho những ứng dụng đã đăng ký, nhưng chẳng mấy khi dùng

- Kiểm tra lại danh mục hoàn tiền, voucher,... trên các ứng dụng tài chính

- Tìm lại những đồng xu cũng có giá trị sưu tầm cao và đem bán.

Jennifer đã “tuân thủ” theo kế hoạch mà ChatGPT cung cấp. Cô làm theo từng gạch đầu dòng, lần lượt rà soát các app ngân hàng, ví điện tử và nền tảng đầu tư, và tá hỏa phát hiện mình có một tài khoản đầu tư bỏ quên từ trước với số tiền lên tới 10.000 USD (khoảng 261,7 triệu đồng).

Tất cả đều là tiền của chính cô nhưng vì không để ý, khoản tiền ấy đã trôi vào quên lãng suốt nhiều năm trời. Khi “tìm thấy” số tiền của chính mình, Jennifer cho biết cô đã bật khóc. Chưa cần tới 30 ngày, Jennifer đã thành công trả sạch khoản nợ tín dụng.

Trong video đăng tải trên TikTok để khoe thành quả này, Jennifer nói: “Tôi thực sự hạnh phúc, không phải chỉ vì đã thoát nợ mà còn vì tôi cảm thấy dường như mình đã bắt đầu kiểm soát được chuyện tiền nong”.

Sau đó, cô cổ vũ và khuyến khích mọi người - đặc biệt là những người đang gặp vấn đề với tiền bạc, hãy thử “tâm sự” và thử coi ChatGPT như một công cụ cung cấp giải pháp.

Theo The Sun



