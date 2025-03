Trả 900 triệu đồng tiền thuê nhà khi sống chung với bạn gái, sốc khi biết danh tính chủ sở hữu căn hộ: "Có ác với tôi quá không?"

Trả tiền thuê chung cư với bạn gái yêu 5 năm

* Sơn Đông (35 tuổi, ở Tân Cương, Trung Quốc) đăng tải bài viết với tiêu đề: “Thuê nhà và sống chung với bạn gái 2 năm, tôi đau đớn phát hiện chủ nhà là bạn gái mình” trên Weibo thu hút lượng tương tác khủng, gây ra nhiều tranh cãi.

Tôi và Hạ Lan (30 tuổi) yêu nhau 6 năm nhưng đã sống chung (sống thử) với nhau 5 năm. Hai đứa tôi thuê một căn hộ 2 phòng ngủ ở Tân Cương, cách chỗ làm của người yêu tôi 5km và chỗ làm của tôi 10km.

Cả hai sống chung 5 năm. Ảnh minh họa.

Tôi còn nhớ chính cô ấy là người rủ tôi thuê chung căn chung cư 2 phòng ngủ, đầy đủ nội thất với mức giá gần 6 nghìn nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng), khá rẻ so với giá trên thị trường. Cô ấy nói rằng căn nhà này của một người bạn ở lớp đại học, do đi du học nên không có ý định ở nữa nên cho cô ấy thuê lại với mức giá ưu đãi.

Nghe thấy thế, tôi đồng ý thuê ngay, vì lương tôi khá cao và cũng muốn bớt gánh nặng cho cô ấy nên hàng tháng tôi trả khoảng 4 nghìn nhân dân tệ (gần 15 triệu đồng) tiền nhà. Tôi chuyển khoản cho cô ấy để cô ấy gửi cho người bạn kia, không tháng nào chậm trễ.

Tiền sinh hoạt hằng ngày, chúng tôi vẫn chia đôi song cũng chẳng quá chi ly. Tôi cảm thấy mình may mắn khi Hạ Lan là người rất biết điều cũng là một cô gái tốt. Cô ấy biết tính toán chi tiêu trong nhà, cũng không để tôi phải thanh toán hết tiền ăn, các chuyến du lịch,...

Cả hai sống yên bình trong căn nhà thuê suốt 5 năm. Ảnh minh họa.

Cứ như vậy suốt 5 năm qua, mối quan hệ của chúng tôi gần như là 50/50. Tôi cực kỳ tin tưởng Hạ Lan, cho đến ngày tôi quyết định sẽ kết hôn cùng cô ấy… Trước khi cầu hôn, tôi muốn mua nhà tân hôn, xem như món quà đứng tên hai người, đồng thời là chốn an cư lạc nghiệp cho cả hai sau này. Chúng tôi chẳng thể ở mãi căn nhà thuê này được, đã 5 năm rồi…

Tôi còn nghĩ bụng, số tiền thuê hàng tháng mà chúng tôi chi trả bằng tiền mua một căn hộ nhỏ ở xa trung tâm hơn. Tôi dự định sẽ mua 1 căn cùng tòa mà hai chúng tôi đang sống nên có nhờ bạn thân đang làm bất động sản ở khu này coi hộ.

Thế rồi tôi nghe được tin căn nhà mà tôi đang thuê thực chất do bạn gái sở hữu. Căn nhà được mua từ 6 năm trước. Tôi như chết lặng, thấy trước mặt tối sầm lại. Bạn tôi bảo nó chắc chắn về điều này, vì đàn anh chung công ty nó là người bán và làm hồ sơ cho bạn gái tôi - Hạ Lan,...

Chết lặng khi biết danh tính chủ sở hữu, giờ không biết nên yêu tiếp hay chia tay

Tối hôm đó, chờ cô ấy đi làm về nhà, tôi hỏi cô ấy về thông tin nêu trên. Và đúng như những gì tôi lo lắng, cô ấy thừa nhận mình là chủ nhà. Cô ấy đã mua căn nhà này vào 6 năm trước, vớ giá 850 nghìn nhân dân tệ (khoảng gần 3 tỷ đồng).

Với số tiền bố mẹ cho và khoản tiết kiệm khi đi làm, cô ấy đã trả trước 30%, số còn lại trả góp trong vòng 6 năm, mỗi tháng khoảng 9 nghìn nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng). Vì lo sợ tôi chê tiền nhà quá đắt nên cô ấy chỉ nói giá 4 nghìn nhân dân tệ. Vậy là, toàn bộ tiền thuê nhà tôi trả suốt 5 năm qua là đang góp hơn phân nửa để bạn gái sở hữu căn chung cư này.

Tôi thấy mình đang bị lừa dối rõ ràng. Giờ cô ấy có nhà, còn tôi chẳng có gì… Và điều quan trọng nhất là cô ấy giấu nhẹm với tôi chuyện này suốt 5 năm. Cứ thử tượng tưởng chúng tôi không tiến tới hôn nhân mà chia tay thì có phải cô ấy đã “hời” 1 căn hộ không. Còn nếu kết hôn thì căn nhà này vẫn là của cô ấy. Hạ Lan à, em quá cao tay, làm như vậy là quá tàn nhẫn với tôi.

Chàng trai không biết nên chia tay hay tha thứ và ở lại. Ảnh minh họa.

Thế nhưng, trước những lời than thở, trách móc của tôi cô ấy vẫn xem như chẳng có chuyện gì. Cô ấy nói tôi chuyện bé xé ra to. Cô ấy lý do là chưa đến thời điểm thích hợp để nói. Cô ấy tính chờ đến ngày hết phải trả góp rồi kể sự thật cho tôi nghe, xong chưa kịp thì tôi đã phát hiện ra. Nhưng tuyệt nhiên, Hạ Lan vẫn chỉ xem đây là tài sản của cô ấy trước hôn nhân, vì cô ấy đã bỏ ra 30% trả trước và hàng tháng vẫn trả góp hơn 1 nửa.

“Nếu anh thuê nhà ở ngoài thì cũng phải trả từng ấy tiền nhà, chi bằng trả cho em, thế là chúng ta sở hữu 1 căn nhà riêng”, lời Hạ Lan nói với tôi. Cô ấy còn giải thích thêm rằng nếu hồi đó nói thẳng ra chuyện mua nhà thì sợ tôi không đồng ý, vì thời điểm đó cả hai còn mới yêu, chưa chắc chắn sẽ đi lâu dài cùng nhau. Hơn nữa, vừa hay lúc đó, cô ấy cũng có dự định mua nhà, lại có gói trả góp vừa vặn nên đã quyết định.

Tôi không trách cô ấy chuyện mua nhà hay trả góp bao nhiêu năm mà tôi tức chuyện cô ấy giấu tôi. 5 năm bên nhau mà cô ấy chưa từng nói ra sự thật chuyện này. Thậm chí, khi 1 năm trở lại đây chúng tôi đã có quyết định sẽ kết hôn mà cô ấy vẫn giấu giếm. Thử hỏi nếu tôi không phát hiện ra trước thì câu chuyện này sẽ đi về đâu…

Thật lòng, vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau hơn 1 tuần nay. Tôi không muốn cứ luôn sống mãi trong nỗi lo sợ rằng đối phương liệu có đang lừa dối mình không. Như một cái cốc đã nứt, vỡ thì chẳng thể lành lặn như ban đầu, liệu rằng tôi sẽ an tâm hay hoàn toàn đặt niềm tin vào nửa kia của mình để chung sống lâu dài. Bây giờ chuyện không chỉ dừng lại ở cái nhà nữa mà là lòng tin đã mất.

Tôi phải làm sao đây?

Câu chuyện này sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của netizen. Gần đây, cũng đã có nhiều câu chuyện tương tự xảy ra như ở Sơn Đông, Trung Quốc người chồng trả tiền thuê nhà suốt 8 năm thì phát hiện vợ là chủ nhà hay bố mẹ chồng mua nhà rồi cho con dâu, con trai thuê,...

Nhiều người đồng cảm với chàng trai trong câu chuyện nêu trên, song cũng có nhiều bình luận khuyên anh nên suy nghĩ tích cực hơn. “Thôi, giờ cứ coi như là vừa có vợ, vừa có nhà. Có nhà trước khi kết hôn là may mắn đó”, “Cô gái này biết quản lý tài chính đó chứ, thông minh mà”, “Có khi nói với bạn từ đầu bạn lại không đồng ý ấy chứ, nên thôi, bỏ qua đi”,... là những bình luận của netizen.

“Ngày nay nhiều người ngoài 30, 40 không thể mua nhà nếu không có sự hậu thuẫn từ gia đình hoặc có 1 công việc ổn định với mức lương cao”, tờ Sohu bình luận. Thế nên, việc mua trả góp như Hạ Lan là điều đang được nhiều người áp dụng, có người chọn gói 5 năm, có người 10 năm, thậm chí là 20 năm. Mỗi tháng bỏ ra một nửa hoặc hơn để trả tiền nhà, sau này sở hữu luôn thay vì đi thuê nhà và vẫn phải trả tiền trọ hàng tháng.

Thế nên, người yêu của chàng trai nêu trên đang có hướng đi khá thức thời, ngoài 30 tuổi đã sở hữu căn nhà tiền tỷ. Chỉ có điều là cô lại chọn giấu diếm nửa kia và lại rủ anh này đến ở cùng để trả tiền hàng tháng, lấy tiền đó trả góp tiền nhà. Chàng trai cảm thấy bị lợi dụng, lừa dối và không được trân trọng.

Thế nên, mọi quyết định hiện tại là ở chàng trai. Và nếu cả hai quyết định đi xa hơn trong tương lai thì cả hai cũng cần rõ ràng và thành thật hơn. Trước mắt là ở chuyện căn nhà nêu trên.

Trần Hà.