TPHCM ưu tiên phát triển AI, công nghệ sinh học, năng lượng sạch

Doanh nghiệp “thấm đòn” nhưng vẫn giữ thế mạnh hút vốn FDI

Ngày 18/9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM (HEPZA) cho biết , so với mức thuế từng được áp dụng trước đây, thuế suất 20% là thấp hơn, song vẫn tạo ra áp lực tài chính đáng kể.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh lợi nhuận sụt giảm, chi phí sản xuất và giá bán khó giữ mức cạnh tranh, buộc phải tính toán lại toàn bộ quy trình. Một số doanh nghiệp thủy sản cho biết đang nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới, tránh đối đầu trực tiếp với các mặt hàng mà Mỹ đang bảo hộ, để hạn chế nguy cơ bị kiện chống bán phá giá.

Trong số 32 doanh nghiệp khảo sát, có 2 doanh nghiệp ghi nhận giảm đơn hàng ngay trong quý III năm nay, 1 doanh nghiệp phải tạm ngưng hợp đồng xuất khẩu do thuế tác động trực tiếp đến giá thành. Các doanh nghiệp đang cần thời gian để tái cấu trúc sản xuất, tập trung vào nâng cao giá trị gia tăng thay vì chỉ gia công đơn thuần.

Các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đang từng bước thích nghi với mức thuế 20% của Mỹ (ảnh minh họa).

Các kiến nghị gửi đến cơ quan quản lý tập trung vào việc Chính phủ sớm cung cấp thông tin chính thống, hướng dẫn pháp lý liên quan đến xác định xuất xứ hàng hóa và hàng trung chuyển. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tránh rủi ro về kiện tụng thương mại, đồng thời có thêm dư địa ứng biến trong ngắn và trung hạn.

Trong khi doanh nghiệp xuất khẩu đối mặt nhiều thử thách, TPHCM vẫn được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Sau khi sáp nhập các khu công nghiệp, TPHCM hình thành không gian công nghiệp - đô thị cảng biển quy mô lớn, gắn kết với trung tâm logistics Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng sản xuất công nghiệp Bình Dương và dịch vụ tài chính TPHCM. Chuỗi cung ứng khép kín này giúp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, bất chấp biến động thuế quan quốc tế đang giữ lợi thế thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cho thành phố.

Tái cấu trúc sản xuất và định hướng mũi nhọn

Định hướng thời gian tới, TPHCM tập trung phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới - công nghệ cao, sinh thái, thông minh - ưu tiên các ngành bán dẫn, điện tử, AI, công nghệ sinh học và năng lượng sạch. Đây là nhóm ngành ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các biện pháp thuế của Mỹ, đồng thời tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu thế đầu tư toàn cầu.

Cùng với đó, cải cách thể chế và hành chính công tiếp tục là lợi thế chiến lược. TPHCM duy trì cơ chế “một cửa tại chỗ”, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 90%, giảm chi phí thời gian cho nhà đầu tư. Thành phố cũng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Mỹ và châu Âu, khai thác lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do.

Theo kế hoạch đến năm 2030, TPHCM sẽ chuẩn bị trên 6.000 ha đất sạch dành cho các dự án công nghệ cao, đồng thời từng bước di dời các khu công nghiệp thâm dụng lao động ra vùng ven. Thành phố khẳng định chỉ tiếp nhận dự án FDI có công nghệ tiên tiến, quản trị minh bạch, thân thiện môi trường - đặc biệt từ các tập đoàn Mỹ và châu Âu.

Ông Trần Việt Hà - Phó Trưởng ban HEPZA - cho hay: “Ba trụ cột quy mô, công nghệ và thể chế sẽ giúp TPHCM giữ vững vị thế điểm đến FDI hàng đầu, ngay cả khi môi trường thương mại quốc tế còn nhiều biến động”.

Thực tế cho thấy, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam buộc phải tái cấu trúc để ứng phó với mức thuế 20% từ Mỹ, TPHCM vẫn duy trì sức hút với dòng vốn đầu tư mới, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ cao. Đây có thể trở thành “phao cứu sinh” giúp nền sản xuất Việt Nam dịch chuyển lên nấc thang giá trị cao hơn, giảm lệ thuộc vào gia công truyền thống.