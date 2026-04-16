TP.HCM: Tài xế xe công nghệ lên cơn co giật giữa đường Hồng Bàng, suýt bị ô tô cán ngang người

Minh Tuệ |

Hình ảnh nam tài xế bất ngờ ngã gục, co giật ngay giữa dòng xe cộ đông đúc đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Trong lúc nạn nhân nằm bất động, 1 xe ô tô trắng lao tới tông trúng, rất may người dân đã hô hoán kịp thời để giải cứu nạn nhân.

Tối 15/4, Công an phường Minh Phụng phối hợp cùng các đơn vị liên quan ở TP.HCM đã đưa tài xế xe công nghệ co giật nằm trên đường suýt bị xe ô tô cán ngang người nhập viện cấp cứu.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip và hình ảnh người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ nằm bất động giữa đường, có biểu hiện co giật. Lúc này, 1 xe ô tô chạy đến tông trúng nạn nhân. Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận chia sẻ của người dùng mạng xã hội.

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào trưa 15/4 ở đường Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP.HCM. Nam tài xế xe ôm công nghệ là anh T. (33 tuổi). Thời điểm trước lúc xảy ra vụ việc, anh T. đang chở khách hướng từ đường Minh Phụng về bến xe Miền Tây.

Hiện trường vụ việc

Khi vừa qua cầu vượt Cây Gõ khoảng 200m, anh T. bất ngờ có biểu hiện bất thường về sức khỏe và ngã xuống đường. Người khách ngồi phía sau cũng bị ngã theo. Trong lúc mất lái, xe máy của anh T. va quẹt với xe máy chạy phía trước khiến cả 2 xe cùng ngã xuống đường.

Sau khi ngã, anh T. có dấu hiệu co giật. Người dân xung quanh hỗ trợ dựng xe, gọi xe cứu thương và chờ lực lượng chức năng đến xử lý.

Trong lúc mọi người đang chờ xe cứu thương, một ô tô màu trắng chạy đến tông trúng anh T. và chuẩn bị cán quá người anh này. Phát hiện sự việc, người dân lập tức hô hoán, ra hiệu cho tài xế dừng xe.

Sau đó, Công an phường Minh Phụng có mặt, phối hợp đưa nạn nhân lên xe cứu thương vào bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin từ gia đình, mẹ của anh T. cho biết anh có tiền sử động kinh.

Nhờ được cấp cứu và chăm sóc kịp thời, hiện sức khỏe của anh đã ổn định. Riêng xe ô tô đã rời khỏi hiện trường, hiện Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang phối hợp Công an phường Minh Phụng xác minh, mời tài xế lên làm rõ.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

