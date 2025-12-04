Ngày 4-12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Cung (SN 1975) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Theo hồ sơ, năm 2019, Cung kết hôn với bà P. Đến tháng 6-2022, cả hai cùng con chung (SN 2019) và con riêng của bà P. (SN 2012) dọn về sống chung.

Vào khoảng 5 giờ một ngày tháng 6-2022 (không rõ ngày cụ thể), khi bà P. đã đi làm, trong lúc nằm đùa giỡn với hai cháu, gã cha dượng giở nảy sinh ý định quan hệ tình dục với con riêng của vợ, lúc này cháu 10 tuổi.

Cháu bé chống cự nhưng bất thành. Cung nói cháu bé không được kể chuyện này với ai.

Sau đó, cách khoảng 3 đến 4 ngày, vào khoảng 5 giờ sáng, khi chỉ có Cung và hai cháu bé ở nhà, Cung tiếp tục giao cấu với con riêng của vợ. Cung khai những lần này đều sử dụng bao cao su.

Đến khoảng tháng 10-2023, Cung cùng bà P. và hai cháu chuyển nhà đến nơi khác. Tại đây, Cung tiếp tục giao cấu với con riêng của vợ nhiều lần (không nhớ số lần cụ thể).

Lần cuối cùng, Cung quan hệ tình dục với cháu là vào khoảng 5 giờ sáng ngày 29-8-2024.

Đến ngày 1-9-2024, cháu bé đến Công an phường 15, quận 8 (cũ) trình báo sự việc.

Theo hồ sơ vụ án, cháu bé khai sau mỗi lần bị Cung xâm hại, Cung đều dặn cháu không được nói với ai. Cháu sợ bị la mắng và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên im lặng.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Cung 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".