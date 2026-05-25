HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

TP.HCM: Phát hiện bé sơ sinh không quần áo, lấm lem vết máu bị bỏ rơi trong túi nilon đen

Minh Tuệ
|

Trong lúc đi nhặt ve chai lúc chiều muộn, người đàn ông phát hiện một sinh linh bé bỏng còn sống bị bỏ trong bọc nilon màu đen để dưới đất, ngay khu mộ tại Đồng mả, ấp Tây (xã Tân An Hội, TP.HCM).

Ngày 25/5, Công an xã Tân An Hội cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi tại khu mộ trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/5, anh L.V.Đ. đi nhặt ve chai tại khu vực ấp Tây phát hiện 1 em bé sơ sinh còn sống bị bỏ trong bọc nilon màu đen để dưới đất, ngay khu mộ tại Đồng mả, ấp Tây (xã Tân An Hội, TP.HCM). Thời điểm phát hiện bé trong tình trạng không mặc quần áo, mặt có nhiều vết máu nên anh Đ. hô hoán cho người dân và báo công an.

Hiện trường sự việc

Nhận tin, Công an xã có mặt đưa chá u bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi. Nhờ được cấp cứu kịp thời, em bé hiện nay đã qua được cơn nguy kịch. Bằng nghiệp vụ, Công an xác định người nữ nghi vấn nên mời tới làm việc.

Qua làm việc, người này khai nhận tên H.T.C. (SN 1988, ngụ ấp Xóm Chùa A, xã Tân An Hội, TP.HCM), là người đã sinh em bé trên vào khoảng 13h ngày 21/5 tại một nhà trọ trên đường Đào Văn Thử, ấp Xóm Chùa A, xã Tân An Hội. Sau khi sinh em bé xong, H.T.C. đã mang bé đến khu Đồng mã ấp Tây, để tại đồng mã và trở về nhà trọ.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

TP.HCM: Xây nhầm nhà trên đất người khác ở 7-8 năm mới phát hiện, bất ngờ quyết định của chủ đất
Tags

trẻ sơ sinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại