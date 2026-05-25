TP.HCM: Phát hiện bé sơ sinh không quần áo, lấm lem vết máu bị bỏ rơi trong túi nilon đen

Ngày 25/5, Công an xã Tân An Hội cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi tại khu mộ trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/5, anh L.V.Đ. đi nhặt ve chai tại khu vực ấp Tây phát hiện 1 em bé sơ sinh còn sống bị bỏ trong bọc nilon màu đen để dưới đất, ngay khu mộ tại Đồng mả, ấp Tây (xã Tân An Hội, TP.HCM). Thời điểm phát hiện bé trong tình trạng không mặc quần áo, mặt có nhiều vết máu nên anh Đ. hô hoán cho người dân và báo công an.

Hiện trường sự việc

Nhận tin, Công an xã có mặt đưa chá u bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi. Nhờ được cấp cứu kịp thời, em bé hiện nay đã qua được cơn nguy kịch. Bằng nghiệp vụ, Công an xác định người nữ nghi vấn nên mời tới làm việc.

Qua làm việc, người này khai nhận tên H.T.C. (SN 1988, ngụ ấp Xóm Chùa A, xã Tân An Hội, TP.HCM), là người đã sinh em bé trên vào khoảng 13h ngày 21/5 tại một nhà trọ trên đường Đào Văn Thử, ấp Xóm Chùa A, xã Tân An Hội. Sau khi sinh em bé xong, H.T.C. đã mang bé đến khu Đồng mã ấp Tây, để tại đồng mã và trở về nhà trọ.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.