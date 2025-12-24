HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
TPHCM: Phát hiện 1 thanh niên tử vong ở trạm xe buýt

Anh Vũ |

Bước đầu nhận định thanh niên đã chạy xe máy lao vào trạm xe buýt khiến tử vong.

CLIP: Một phần trạm xe buýt bị hư hỏng sau tai nạn.

Ngày 24-12, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong ở trạm xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp.

TPHCM Phát hiện thanh niên tử vong tại trạm xe buýt , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Hơn 5 giờ cùng ngày, người dân đi trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức, phát hiện một thanh niên trẻ tuổi tử vong ở trạm xe buýt (đoạn vừa qua ngã tư MK, phường Phước Long), bên cạnh là xe máy bị ngã nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Phước Long phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu nhận định trước đó nam thanh niên lái xe, sau đó tông vào trạm chờ xe buýt khiến mình tử vong. Ngoài ra, thùng rác, một phần trạm chờ xe buýt bị hư hỏng.

TPHCM Phát hiện thanh niên tử vong tại trạm xe buýt , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 2.

Một phần trạm xe buýt bị hư hỏng.

Trước đó, khuya 19-12 cũng xảy ra tai nạn nghiêm trọng ở phường Tân Hưng khiến 2 thiếu niên tử vong. Theo đó, H.C.T (17 tuổi) và L.M.H (16 tuổi, cùng ngụ TPHCM) chở nhau trên xe máy biển số TPHCM ở đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Thị Thập đi cầu Kênh Tẻ.

Khi cách cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng 50 m thì xe máy ngã xuống đường, hai thiếu niên ngã xuống, bị cuốn vào gầm xe tải do nam tài xế 36 tuổi chạy song song bên trái cùng chiều với xe máy. Vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ.

112 phương tiện bị camera giám sát an ninh phát hiện về lỗi “Không thắt dây an toàn” và “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại/thiết bị điện tử.

