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TPHCM: Người đàn ông tạt mắm tôm vào nhà người lạ

Anh Vũ
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Nguyễn Thành Tài đã chọn cách tạt mắm tôm nhằm giải toả bực tức cá nhân sau khi mâu thuẫn với người bán hủ tiếu.

Ngày 10-6, Công an phường Tân Thuận, TPHCM cho biết đang lập hồ sơ xử lý ông Nguyễn Thành Tài (53 tuổi) do tạt mắm tôm vào nhà người khác.

Người đàn ông tạt mắm tôm vào nhà người khác tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh ông Nguyễn Thành Tài tạt sơn.

Theo điều tra, sáng 2-6, người đàn ông sống ở một hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận ngủ dậy thì thấy mặt tiền nhà bị tạt chất bẩn nên đến trình báo công an địa phương.

Chỉ trong thời gian ngắn, thông qua trích xuất camera, Công an phường Tân Thuận xác định ông Tài thực hiện hành vi trên nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Tài thừa nhận hành vi và cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với một người bán hủ tiếu thường buôn bán trước căn nhà nói trên. Tuy nhiên, thay vì giải quyết mâu thuẫn đúng quy định, ông Tài chọn cách tạt chất bẩn nhằm giải toả bực tức cá nhân, gây ảnh hưởng đến hộ dân không liên quan.

Theo chủ nhà, trước đó gia đình có cho một phụ nữ bán hủ tiếu trước nhà. Ông cũng cho biết nhiều năm trước đã từng một lần bị tạt nhớt và một lần bị tạt sơn nhưng không có camera ghi lại.

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