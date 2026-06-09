TPHCM: Lãnh 14 năm tù xuất phát từ chuyện đi vệ sinh qua nhà hàng xóm

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, nam thanh niên 21 tuổi đã dùng hai cây búa tấn công hàng xóm dã man

Ngày 9-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Hậu (21 tuổi; quê TPHCM) về tội "Giết người".



Mâu thuẫn bộc phát

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22-1-2025, Nguyễn Minh Hậu cùng Nguyễn Trọng V. và Lý Ngọc T. tổ chức ăn uống trước cửa Công ty CP G. (thuộc phường 7, quận 8, TPHCM trước đây).

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, anh Hồ Lê Quốc K. (hàng xóm) đi đến và phản ánh về việc công nhân của công ty thường xuyên qua trước cửa nhà anh để đi vệ sinh.

Bị cáo tại toà

Nguyễn Trọng V. chủ động rủ anh K. vào ngồi ăn uống chung với nhóm của mình. Tuy nhiên, trong quá trình ngồi lại cùng nhau, giữa Hậu và anh K. đã xảy ra cãi vã. Để tránh căng thẳng, V. đi về nhà, còn Hậu và T. đi lên lầu. Anh K. đứng dưới lầu gọi cả hai xuống để nói chuyện.

Lúc này, Hậu đã chuẩn bị sẵn 2 cây búa sắt (loại búa chuyên dụng để đóng lỗ hộp giấy) giấu vào túi quần rồi đi xuống gặp hàng xóm. Khi thấy anh Khánh chỉ tay về phía mình, Hậu bất ngờ rút hai búa cầm trên hai tay, đập liên tiếp vào nạn nhân khiến anh này gục tại chỗ.

Cái giá của sự côn đồ

Anh K. được đưa đi cấp cứu, kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị thương tích đến 59%, với các tổn thương nghiêm trọng như: lún sọ, rách màng cứng, dập não xuất huyết và yếu tay chân.

Cơ quan chức năng xác định đây là những vết thương cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Tại cơ quan điều tra, Hậu thừa nhận dù biết việc dùng búa đập vào đầu là nguy hiểm đến tính mạng nhưng do nóng giận nên vẫn thực hiện hành vi đến cùng.

Với tính chất thực hiện hành vi một cách quyết liệt, Nguyễn Minh Hậu đã bị truy tố về tội "Giết người" với tình tiết định khung là "có tính chất côn đồ" theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, phía nạn nhân đã yêu cầu bị can bồi thường số tiền 1 tỉ đồng cho những tổn thất về sức khỏe và tinh thần nhưng đến nay Hậu vẫn chưa thực hiện bồi thường.

Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Giết người".