Ngày 23-12, Công an phường An Khánh, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ thi thể nam giới trôi sông Sài Gòn

Hiện trường vụ việc.

Hơn 6 giờ cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, phường An Khánh, đoạn cách cầu Sài Gòn 500 m thì phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông. Người dân sau đó báo lực lượng chức năng.

Công an phường An Khánh phối hợp Công an TPHCM có mặt phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định thi thể khoảng 45 - 50 tuổi, mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần đùi màu đen.

Trước đó, chiều 20-12, người dân đi ra bờ sông trên đường Nguyễn Thiện Thành, phường An Khánh (gần nóc hầm Thủ Thiêm) cũng phát hiện thi thể nữ trôi sông.

Thi thể khoảng từ 40 - 50 tuổi, mặc đồ bộ màu xanh dương, in họa tiết màu đỏ hình bông hoa, mặc áo khoác ngoài màu đỏ.

Đáng chú ý, bàn tay phải có 6 ngón (vị trí ngón cái bị dị tật thành 2 ngón), những móng tay và móng chân đều sơn màu đỏ.