Lãnh đạo phường An Hải (Hải Phòng) cho biết, Công an TP Hải Phòng đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ nổ tại nhà trọ khiến 2 người bị thương.

Hai nạn nhân bị thương được chuyển đi cấp cứu.

Khoảng 21h35 ngày 22/12, Công an phường An Hải nhận được tin báo về vụ cháy nổ xảy ra tại nhà trọ số 20, ngõ Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải, Hải Phòng.

Công an phường An Hải phối hợp Đội Cảnh sát PCCC khu vực 4 nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức phun nước dập lửa, đồng thời cùng người dân và lực lượng an ninh cơ sở giải cứu các nạn nhân.

Vụ nổ làm 2 người bị thương gồm anh Quách Văn Hiếu (SN 1981, quê ở phố Re, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) bị bỏng nặng, thương tích ở mặt, tay, chân. Anh Quách Văn Chung (SN 1983, em trai anh Hiếu) bị thương ở chân khi vào cứu anh Hiếu.

Cả 2 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu.

Vụ nổ cũng làm sập hoàn toàn gian nhà trọ cấp 4 lợp mái tôn, rộng khoảng 20m². Chủ nhà trọ là bà Nguyễn Thị Cam (SN 1966).

Công an phường An Hải sau đó phong toả hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc.

Tại Hà Nội, rạng sáng nay (23/12) cũng xảy ra vụ cháy chợ Xanh ở phường Phương Liệt. Theo nhân chứng, ngọn lửa bốc lên từ một ki-ốt bán hải sản rồi lan rộng sang nhiều ki-ốt kinh doanh quần áo, vải vóc.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 8 xe chuyên dụng cùng khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Nhiều hộ dân sinh sống xung quanh khẩn trương di chuyển đồ đạc, sơ tán để tránh nguy cơ cháy lan.

Theo Công an Hà Nội, khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn do nhiều vật liệu dễ cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và lan nhanh. Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo khai thác các nguồn nước xung quanh, triển khai nhiều mũi tấn công trực diện vào gốc lửa, đồng thời chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ các hạng mục đổ sập, mở lối cho lực lượng chức năng tiếp cận.

Đến khoảng 5h15, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để lan sang khu dân cư.

Bước đầu ghi nhận vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được làm rõ.